Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Japan 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Japan. Succes!

Max had zich als vijfde gekwalificeerd, maar mocht zijn race toch van de tweede startrij aanvangen, omdat Valtteri Bottas vijf plaatsten was teruggezet. Waar werd de Fin voor bestraft?

Naast hun gridstraf hadden Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas nog iets gemeen afgelopen zondag. Wat precies?

Daniel Ricciardo mocht zondag in Japan weer een keer voor zijn Nederlandse teamgenoot starten. Wat was, voor Suzuka, de laatste Grand Prix die de Australiër met Verstappen in zijn spiegel begon?

Welke coureur was verantwoordelijk voor de eerste gele vlaggen van de race zondag?

Max’ ongeluk lijkt een nieuw slachtoffer te hebben gevonden. Sebastian Vettel heeft de laatste drie races zijn kansen op het kampioenschap bijna de afgrond in zien vallen. In welke ronde viel de Duitser deze keer uit?

Een goede pitstopstrategie was medeverantwoordelijk voor Max’ goede resultaat in Japan. In welke ronde kwam de Limburger naar binnen voor nieuwe banden?

Lewis Hamilton domineerde de race zondag, maar lag niet alle ronden aan de leiding. Wie van de volgende namen mocht zich niet kortstondig de leider van de wedstrijd noemen?

Welk team ging het langst door zonder de pitstraat in te rijden?

Op welke positie lag Hülkenberg toen hij werd getroffen door pech met zijn achtervleugel?

Suzuka is een lastig circuit. Dat bleek zondag toch maar weer in het aantal uitvallers. Hoeveel bolides haalden de finishstreep niet?

Vettel kan de wereldtitel bijna uit zijn hoofd zetten, Hamilton kan zijn vierde titel bijna proeven. Hoeveel punten voorsprong heeft de Engelsman op zijn Duitse collega?

Wat was de gemiddelde snelheid van Lewis Hamilton over de het circuit van Suzuka afgelopen zondag?

Max was ontketend in de laatste twee Grote Prijzen, maar klopt de volgende stelling ook? Max Verstappen heeft in de afgelopen drie races zijn puntenaantal verdubbeld.

In Amerika zal de grid er net wat anders uitzien dan afgelopen weekend. Wie reed zondag in Japan voorlopig zijn laatste race in de Formule 1?

