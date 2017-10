Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Maleisië 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Maleisië. Succes!

De mannen van Red Bull hadden het zaterdag erg naar hun zin met een sterke kwalificatie. Hoeveel auto’s had Daniel Ricciardo voor zijn neus staan bij de start van de Grand Prix op zondag?

We kunnen niet allemaal de eerste zijn. In welke ronde werd Nico Hulkenberg de tweede man die de pitstraat binnen reed?

Daniil Kvyat mocht dit weekend even bijkomen van Toro Rosso en werd vervangen door Pierre Gasly. De Formule 1 lijkt dus een rijdersnationaliteit kwijt te raken, maar waar komt Kvyat’s nieuwe aartsrivaal eigenlijk vandaan?

Ferrari had een moeizaam weekend met veel tegenslag. Toch was de inhaalrace van Sebastian Vettel zondag best het aanschouwen waard. In welke ronde kroop de viervoudig wereldkampioen de top-5 binnen?

In welke ronde werd er zondag voor het eerst met de gele vlag gezwaaid?

“To finish first, first you must finish” is een van de bekendste uitspraken in de autosport en elk weekend blijkt de quote te kloppen. Welke coureur kreeg zondag in Maleisië als eerste de beruchte DNF achter zijn naam te staan?

Het was weliswaar Max’ race, maar veel hebben we niet van hem gezien. In het midden van het veld werden hevige gevechten gevoerd die meer aandacht van de regie trokken. Welke van de volgende coureurs hadden tijdens hun strijd geen verwijten naar elkaar?

Veel coureurs begonnen hun race op de Super Soft band. Sommigen gokten erop om op de zachtere band te eindigen. Wie van de volgende namen reed zijn tweede stint op de Super Softs?

Ondanks het feit dat hij toch wel het grootste deel van de race comfortabel aan de leiding lag, heeft Max Verstappen flink moeten knokken voor zijn overwinning. Hoeveel rijders is hij in totaal een keer gepasseerd afgelopen zondag?

Zelfs nadat je het zwart-witgeblokt hebt gezien ben je niet veilig. Met welke coureur had Sebastian Vettel in de uitloopronde nog een onderonsje?

Waar of niet waar? Max verstappen heeft na deze overwinning meer dan 100 WK punten.

Waar of niet waar? Niet een coureur werd door de wedstrijdleiding bestraft tijdens de race.

Helaas nemen we dit jaar afscheid van het mooie circuit van Sepang. Het heeft gelukkig wel wat moois dat een ster van de toekomst het hoofdstuk van deze baan mocht afsluiten. Maar hoe oud was Max Verstappen eigenlijk toen de eerste Grand Prix van Maleisië werd verreden?

Weet je zeker dat je de F1-race van Maleisië gezien hebt? Waag gerust nog een poging en daag je vrienden uit!

Een krappe voldoende. Dat kan toch beter? Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!