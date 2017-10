Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Mexico 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Mexico. Succes!

Het was weer niet het weekend van Daniel Ricciardo. Zijn gridstraf was zijn minste probleem zondag. Vanaf welke positie mocht Max’ teamgenoot zijn korte race aanvangen?

De blauwe vlag is het teken dat je op het punt staat om op een ronde gezet te worden en is dus voor geen enkele coureur een mooi aanzicht. Toch zagen we de vlag een behoorlijk aantal keren door de lucht fladderen afgelopen zondag. Wie was het slachtoffer van de eerste?

Ook bij het team van Renault ging er veel fout dit weekend, het team moest beide coureurs vroegtijdig uit de race halen. In welke ronde parkeerde Nico Hulkenberg zijn bolide langs de baan?

Er was geen grote crash afgelopen zondag, maar soms staat een auto net even verkeerd en moeten de coureurs het wat rustiger aan gaan doen om de marshalls de tijd te geven deze aan de kant te zetten. In Welke ronde reed de safetycar de baan op?

Wat hadden de eerste drie uitvallers in Mexico met elkaar gemeen?

Welk team had in ronde 40 géén auto in de top-5 staan?

Door uitvallers en de inhaalraces van Sebastian Vettel en Lewis Hamilton werd er tijdens de race flink wat van positie gewisseld. Wie was echter de enige coureur die in de 44e ronde nog exact op dezelfde positie reed als dat hij de race had aangevangen?

Op een kort circuit als dat van Mexico wordt men sneller op een ronde gezet dan op een circuit als Spa Francorchamps. Dat bleek maar weer uit het aantal rijders die de volle 71 ronden uitreden. Hoeveel waren dat er?

Waar of Niet waar? Lewis Hamilton won zijn vier wereldtitels op vier verschillende circuits.

Deze keer was het voor Max wel raak. Zowel vorige week in de VS als vorig jaar al in Mexico werd hem een podium ontzegd door een beslissing van de wedstrijdleiding. Wat was vorig jaar in Mexico de reden ook alweer?

Op welke positie finishte de kersverse wereldkampioen Lewis Hamilton uiteindelijk in Mexico?

Met zijn vierde wereldtitel is Lewis Hamilton de meest succesvolle Brit ooit in de Formule 1, maar er zijn nog heel wat andere succesvolle coureurs op de grid aan te wijzen. Hoeveel wereldtitels gaan er de volgende ronde in Brazilië in totaal van start?

Weet je zeker dat je de F1-race van Mexico hebt? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Een krappe voldoende, dat kan toch beter? Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!