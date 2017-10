Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Verenigde Staten 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van de Verenigde Staten. Succes!

Het regende gridstraffen afgelopen week, waardoor de startopstelling behoorlijk afweek van de kwalificatie uitslag. Hoeveel plaatsen gridstraf werden er in totaal uitgedeeld?

Brendon Hartley maakte dit weekend zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, maar helemaal groen was hij zeker niet. Welke uitspraak over de Nieuw-Zeelander is niet waar.

Daniel Ricciardo heeft dit seizoen betere tijden gekend. Toch kwam hij voor het uitvallen nog aan het echte racen toe. Met wie was de goedlachse Australiër in gevecht op het moment dat hij binnenkwam voor zijn pitstop?

Nico Hulkenberg kende al net zo een dramatische zondag. Waar was zijn uitvallen aan te danken?

In welke ronde kwam Lewis Hamilton als leider van de wedstrijd de pitstraat binnen rijden?

Uitvallen op Amerikaanse bodem had Fernando Alonso dit seizoen al een keer meegemaakt. Tijdens de Indy 500 vallen echter een stuk meer coureurs uit. Hoeveel waren er afgelopen zondag al uitgevallen voordat de Mclaren van Alonso de geest gaf?

Dat rijders zelf om teamorders vragen is aan de orde van de dag in de Formule 1. De kunst is om het zo subtiel mogelijk door te geven. Met welke tekst probeerde Sergio Perez zijn team te overtuigen om Esteban Ocon even opzij te laten gaan?

Max maakte zondag gebruik van een twee-stop strategie, genoeg om elke beschikbare band een keer te gebruiken. Welke compound liet hij echter liggen in de VS.

Over banden gesproken, waarom was de Ultra Soft band dit weekend eigenlijk roze?

Welke teamgenoten finishten met de meeste posities tussen beiden?

Over wie sprak Lewis Hamilton niet over de boardradio nadat hij de finish was gepasseerd?

Door wie werd de eerste prijs uitgereikt aan de rappe Engelsman?

