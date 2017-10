Autovisie Kennisquiz: TVR in de spotlights

Tijd voor TVR. In de loop van 2018 arriveert de nieuwe TVR Griffith op de Nederlandse markt. Dat geeft ons een mooie aanleiding op terug te blikken op al het moois wat TVR in het verleden heeft voortgebracht. Ben jij een echte TVR-kenner? Bewijs het in deze Autovisie Kennisquiz.



Autovisie Kennisquiz: TVR in de spotlights Tijd voor TVR. In de loop van 2018 arriveert de nieuwe TVR Griffith op de Nederlandse markt. Dat geeft ons een mooie aanleiding op terug te blikken op al het moois wat TVR in het verleden heeft voortgebracht. Ben jij een echte TVR-kenner? Bewijs het in deze Autovisie Kennisquiz. Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Welke TVR zie je hier? Helaas, geen beste score. Daarom tonen we slechts een klein detail van de nieuwe TVR Griffith. Waag je nog een poging? Dan krijg je nog meer te zien. Vergeet ook niet je vrienden uit te dagen. Een krappe voldoende, dat kan toch beter? Waag nog een poging en haal een uitstekende score. Daag ook vooral je vrienden uit. Je bent duidelijk een kenner, goed gedaan! Heb jij beter gescoord dan je vrienden? Daag ze uit!

Ververs de pagina indien de Autovisie Kennisquiz niet zichtbaar is. Onze excuses voor het ongemak.