Bloodhound SSC slaagt voor eerste tests

De lange weg naar 1000 mph (1609 km/h) heeft nogal wat obstakels. Het team achter de Bloodhound SSC kwam technische en financiële problemen tegen, maar is nu eindelijk aan de eerste snelheidstests begonnen.

Op een Engelse startbaan bereikte Bloodhound SSC in 9 seconden een top van 337 km/h (210 mph). De bedoeling is uiteindelijk om in de zomer van 2018 in Zuid-Afrika een snelheid van 1609 km/h (1000 mph) te halen, met wederom de Brit Andy Green achter het stuur.

Geluidsbarriere

Want op zijn naam staat ook het oude wereldsnelheidsrecord. Dat zette hij in 1997 met Thrust SSC, een raketauto die hij naar 1228 km/h (763 mph) wist te sturen. Thrust SSC was daarmee de eerste ‘auto’ die door de geluidsbarrière wist te breken.

Eurofighter Typhoon

Bloodhound SSC moet dus nog een flinke klap sneller gaan. Daarvoor heeft hij een aantal raketten aan boord, een Rolls-Royce EJ200-straalmotor uit een Eurofighter Typhoon en een 550 pk sterke V8 van Jaguar (die drijft de brandstofpomp aan).