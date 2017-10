BMW M3 30 Years American Edition heeft opzichtig interieur

Het is dertig jaar geleden dat de M3 de oversteek maakte naar Amerika. Om dat te vieren introduceert BMW deze 30 Years American Edition. Het blijft bij één exemplaar. En dat is misschien maar goed ook.

Smaken verschillen, maar oh… dat interieur! De ontwerpers van BMW vonden dat niets zo Amerikaans is als de kleuren rood, wit en blauw, dus zijn ze daarmee helemaal los gegaan. Het is net alsof ze een Evel Knievel-pak over de stoelen en de achterbank hebben gedrapeerd.

Competition Package

De matrode M3 is uitgerust met een handgeschakelde zesbak, diverse M Performance-onderdelen en het Competition Package (dus 450 pk). Zijn wielen (19 inch voor, 20 inch achter) hebben een goudkleurige tint en over het koolstofvezel dak loopt een M-streep in lichtblauw, donkerblauw en rood.

Te koop

De BMW M3 30 Years American Edition staat op SEMA in Las Vegas en is nog te koop ook. Geïnteresseerde klanten kunnen zich tijdens de show bij BMW melden. Hoe het merk bepaalt wie de auto uiteindelijk mag hebben, is niet bekend.