Caterham verbreekt nu al verkooprecord 2016

In de schaduw van alle enorme autoconcerns buffelt Caterham lekker door. De piepkleine sportwagenbouwer zette in 2016 een verkooprecord neer en gaat daar dit jaar ruim overheen.

En zoals alles bij Caterham is ook het verkooprecord van vorig jaar klein. De fabrikant verkocht vorig jaar zeshonderd auto’s. Een aantal waar Caterham nu al boven zit voor 2017. Het gaat uitstekend dus, daar in het Engelse Crawley.

SuperSprint

Caterham verkoopt een doorontwikkeling van de Lotus Seven in diverse sterkten. Er zijn de Seven 160, 270, 310, 360, 420, 620R en 620S. Enige tijd geleden introduceerde het merk ook de gelimiteerde Seven SuperSprint, een retroracertje met 96 pk.