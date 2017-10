Citroën C4 Cactus verliest uitgesproken uiterlijk

Met veel bombarie werden ze gelanceerd, de zo kenmerkende airbumps van de Citroën C4 Cactus. In de vernieuwde versie van de auto zijn ze nog aanwezig, maar wel op een veel subtielere manier. Citroën trekt vandaag in Parijs het doek van de vernieuwde C4 Cactus.

Strakker

Het design van de Citroën C4 Aircross krijgt meer overeenkomsten met dat van zijn (iets) kleinere broer, de C3. Zo worden de koplampunits flink kleiner en zie je ook daar de kleur van de airbumps niet meer terug. De airbumps zitten voortaan bovendien niet meer als grote losse vlakken in de portieren, maar worden opgenomen in de dorpel. Voor het oog wordt de C4 Cactus er in elk geval een stuk strakker door, maar ook veel minder uitgesproken. Hem flink laten opvallen zul je nu moeten doen met kleuren. Citroën levert 31 verschillende kleurencombinaties met negen verschillende carrosseriekleuren.

Vering

Hij mag zijn kenmerkende airbumps dan grotendeels verliezen, de C4 Cactus blijft lekker eigenzinnig. Het wordt de eerste Europese Citroën met Citroëns nieuwe veersysteem, met Progessive Hydraulic Cushions. Bij dat veersysteem worden er twee hydraulische stops aan de schokdemper toegevoegd. Eentje voor de ingaande slag en eentje voor de uitgaande demping. Zo moet hij fors comfortabeler worden dan voorheen en bijna weer gaan rijden als een ‘echte’ Citroën.

Comfort

Voor Citroën is comfort sowieso een van de belangrijkste punten bij de vernieuwde C4 Cactus. De Fransen monteren nieuwe stoelen, die ze het label ‘Advanced Comfort Seats’ hebben meegegeven. Ze moeten de ideale zithouding bieden achter het stuur. Verder is de geluidsisolatie sterk verbeterd en krijgt de auto meer rijhulpsystemen en meer infotainmentsystemen.