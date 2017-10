Dossier: Compact extraatje voor 7000 euro

Auto’s in de compacte klasse zijn zeer populair, maar er zijn er maar een paar die je ook als stationwagen kunt krijgen. Gek, want ze bieden tegen een geringe meerprijs een boel extra ruimte.

Peugeot 207 SW (2007 – 2013)

Van oudsher is Peugeot een sterk merk als het gaat om stationwagens. De 207 SW was het laatste wapenfeit; sinds 2013 verkopen de Fransen liever semi-terreinauto’s. Peugeot-fans moeten voor aanschaf wel een serieuze proefrit maken, want het veercomfort is een stuk stugger dan dat van andere Peugeot modellen. Met een inhoud van 335 liter is de kofferbak van de SW weliswaar groter dan die van de reguliere 207, maar het succesnummer moet de andere kandidaten op deze pagina op dat onderdeel voor laten gaan. Via gaspedaal.nl heb je de compacte stationwagens voor het uitkiezen. Bij een autobedrijf in Hauwert vinden we voor € 6.750 een donkergrijs exemplaar uit 2008 met een 1.6-liter benzinemotor en een kilometerstand van 72.500 km.

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica speelt de 207 parten. De accubak kan vol water lopen en dan is de stekker daaronder ook nat, wat tot allerhande storingen leidt. Droogmaken is een typisch Wegenwacht-klusje, zonder verdere consequenties. Dat geldt ook voor een vervuilde nokkenassensor: na een schoonmaakbeurt kun je jouw reis weer vervolgen. De temperatuursensor gaat wel eens stuk, waardoor de motor oververhit lijkt. In de praktijk valt dat vaak mee. Even opletten: de centrale portiervergrendeling weigert, wanneer de afzonderlijk te openen achterruit niet goed is dichtgedaan!

Renault Clio Estate (2008 – 2013)

Deze Clio-generatie is misschien minder flitsend om te zien dan zijn concurrenten, maar als gezinsauto heeft hij veel te bieden. Dat geldt met name voor het rijcomfort en het ruimte-aanbod; met 440 liter bagageruimte maakt de Renault gehakt van de (laadruimtes van de) Peugeot en de Seat. De doodse besturing is daarentegen een belangrijk minpunt. Voor dit type staan de kopers niet bepaald in de rij, dus je hoeft je niet te haasten wanneer je een geschikt exemplaar hebt gevonden. Zoals de zilvergrijze die bij een autobedrijf in Rotterdam te koop wordt aangeboden. De auto komt uit 2010, heeft 88.000 kilometer gelopen en beschikt over een 1.2-liter benzinemotor mét turbo. Hij mag mee voor € 6.950.

Oordeel van de Wegenwacht

De individuele bobines van deze generatie benzinemotoren zijn berucht. Alle vier kunnen ze kapot gaan en dan ook nog om de beurt! Als er aan zo’n bobine valt te komen, lost de Wegenwacht dit snel op. Hetzelfde geldt voor een kapotte krukassensor; die is even goed eenvoudig te vervangen. Het komt voor dat de contactsleutel niet wordt herkend. De reservesleutel brengt uitkomst. Vocht of zelfs roest in de stekker onder de zekeringkast kan allerhande storingen veroorzaken. Droog maken, goed afdichten en de Clio kan weer verder.

Seat Ibiza ST (2010 – 2017)

De Ibiza-generatie die net uit productie is gegaan, is een onverminderd fraaie auto met een fijn weggedrag. Tot de modellenfamilie behoort ook een weinig populaire stationwagen. Terwijl de ST, zoals de carrosserievariant door de Spanjaarden wordt genoemd, even goed een plaatje is om te zien en bovendien erg goed rijdt. Daar draagt de besturing net zo veel aan bij als de uitstekende stoelen. Met minimaal 430 liter is de bagageruimte ook aanzienlijk. Je moet wel het uit harde plastics opgetrokken dashboard voor lief nemen. Het aanbod tweedehands Ibiza stationwagens is weliswaar beperkt, maar via gaspedaal.nl kun je ze eenvoudig traceren. Wij tippen een witte 1.2 Style (2011, 105.000 km) bij een autobedrijf in Zoetermeer voor € 6.800.

Oordeel van de Wegenwacht

Niet werkende zijruiten of vastzittende ruitenwissers zijn typische Ibiza-kwalen. Andere euvels deelt hij met zijn technische tweelingbroer de Volkswagen Polo. Wanneer de individuele bobines de geest geven bijvoorbeeld. Doorslaande bougiekabels komen ook voor; in beide gevallen weet de Wegenwacht raad. Uitval van het dashboard is meestal een kwestie van een los massacontact. Bij versies met een 1.2 TSI-motor is het raadzaam te controleren of de distributieketting onder coulance is vervangen. Zo niet, dan kan dit tot een kostbare reparatie leiden.

Ons advies

De Seat is de mooiste en sportiefste, met toch aardig wat ruimte, maar puur als gezinsauto zouden wij voor de Renault kiezen.