Dossier: Stoere stationwagens voor 15.000 euro

Om een flinke aanhanger te kunnen trekken, heb je heus geen terreinauto nodig. Een stationwagen met vierwielaandrijving voldoet ook. Vaak zien zulke modellen er nog beter uit ook!

Audi A6 Allroad (2000 – 2006)

Gebruikt of nieuw; de Audi A6 is duidelijk de duurste van de drie auto’s op deze pagina. Voor ons fictieve budget koop je een auto van veertien jaar (!) oud. De Allroad-uitvoering beschikt niet alleen over vierwielaandrijving, maar staat ook iets hoger op de poten. Als ‘werkpaard’ verricht de Duitser uitstekende diensten; het maximale trekgewicht bedraagt maar liefst 2.300 kilogram. Dat is meer dan de Audi zelf weegt! Met 455 liter valt de bagageruimte alleen een beetje tegen. Dit model is in ons land niet dik gezaaid. Via gaspedaal.nl vinden we één fraai exemplaar. De bewuste auto staat bij een autobedrijf in Uden: een 2,7-liter V6 uit 2003 met slechts 65.000 kilometer op de teller. De Audi moet nog € 13.900 opbrengen.

Oordeel van de Wegenwacht

Typisch voor dit soort Audi’s is, dat er water terecht kan komen in elektronische componenten. Dat veroorzaakt sluiting en daardoor kunnen allerhande rare euvels optreden, zoals ruitenwissers die spontaan aan springen. De Wegenwacht maakt de boel droog en sluit het goed af. Bekend is ook dat de elektrische handrem niet meer helemaal vrijkomt. Dat veroorzaakt slijtage en oververhitting; bovendien kost het brandstof. Als de handrem volledig dienst weigert, kent de Wegenwacht een noodgreep.

Skoda Octavia Combi 4×4 (2009 – 2012)

Van deze generatie Octavia biedt Skoda verschillende vierwielaangedreven uitvoeringen aan. De Scout staat niet alleen wat hoger op de wielen, maar heeft ook een stoerder uiterlijk, compleet met kunststof deurpanelen. Hij lijkt uit te nodigen tot verre reizen naar onbekende oorden. Op de bagage hoef je niet te beknibbelen: de kofferbak is 580 liter groot. De interieurruimte is al even royaal bemeten, maar de afwerking en materiaalkeuze zijn vrij eenvoudig. De Tsjechische familiewagen mag een geremde aanhanger van 1.500 kg trekken, ofwel: een knaap van een caravan. Bij de merkdealer in Geldermalsen bieden ze een fraaie zilvergrijze Scout-uitvoering (2010, 122.000 km) te koop aan voor € 13.890.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij hoge kilometerstanden toont deze generatie Octavia zich geen toppunt van degelijkheid. De benzinemotoren (vooral die met 1,8-liter inhoud) verbruiken meer olie dan andere moderne auto’s, dus het valt aan te raden om regelmatig olie te peilen. De coating van de zuigers wil ook wel eens verslijten, waardoor de motor moet worden gereviseerd of vervangen. Koppakkingen die lekken aan de binnenzijde komen eveneens voor. Houd je oliepeil dus in de gaten en ga naar de garage zodra dit (alarmerend) stijgt.

Subaru Outback (2009 – 2015)

Als er een merk bekend staat als de fabrikant van trekauto’s, dan is het wel Subaru. Tot enkele jaren geleden oogden de Legacy Wagon en Outback identiek, alleen stond laatstgenoemde hoger op de wielen. Daarmee is de stationwagen geschikter om in te zetten onder lastige omstandigheden. De langere veerwegen maken de Outback bovendien erg comfortabel. Onder de kap ligt een boxermotor; deze afwijkende krachtbron verbruikt weliswaar iets meer brandstof, maar functioneert wel trillingsvrij. De Japanner mag 1.500 kilogram trekken; de laadruimte is 433 liter groot. Van dit drietal is de Subaru op gaspedaal.nl de meest voorkomende: wij zouden gaan kijken bij het zwarte exemplaar dat voor € 14.750 wordt aangeboden bij de merkdealer in Heemskerk. De stationwagen komt uit 2009 en beschikt over een 2,5-liter benzinemotor met 136.000 kilometer ervaring.

Oordeel van de Wegenwacht

Outbacks zijn auto’s waaraan zelden of nooit iets stuk gaat. Het enige probleem dat wel eens voorkomt, is dat de viscokoppeling vast gaat zitten. Dit onderdeel verdeelt de aandrijving over de voor- en achterwielen. De Outback rijdt nog wel, maar een beetje ‘bokkig’. De koppeling zal moeten worden vervangen. Omdat er vrijwel geen vraag is naar Subaru-onderdelen, bestaat er geen imitatie. Originele onderdelen zijn kostbaar, dus dat wordt een dure reparatie.

Ons advies

Onze keuze valt op de Subaru, vanwege zijn capaciteiten en uitstekende kwaliteit. En dat leidt weer tot een zeer hoge betrouwbaarheid.