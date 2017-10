Dossier: (Werk)paarden voor 5000 euro

Alsof een eigen paard nog niet kostbaar genoeg is, moet er ook nog een auto komen die raad weet met de noodzakelijke trailer. Die hoeft gelukkig niet al te duur te zijn; voor 5 mille heb je al een voortreffelijk werkpaard!

Jeep Cherokee (2001 – 2008)

Met een aanhangergewicht van twee ton draait de Jeep Cherokee zijn hand niet om voor een paardentrailer. De terreinwagen deint als een echte Amerikaan en voelt lusteloos aan, ongeacht de motorisering die je kiest. Bovendien is hij slecht te overzien. Van buiten beleef je er meer plezier aan: het is een echte blikvanger. Wanneer je er eentje vindt die naar je zin is, kun je maar beter direct toeslaan: het occasionaanbod is namelijk beperkt. Via gaspedaal.nl traceren we een zwart exemplaar uit 2002 in Heerhugowaard. De betreffende Cherokee heeft 135.000 kilometer gelopen en oogt alsof hij er al een heel leven op heeft zitten. Daar is de prijs (van slechts € 3.999) dan ook naar.

Oordeel van de Wegenwacht

De krukassensor van dit type Jeep is een zwak punt. Als die kapot is, weigert de motor dienst. De Wegenwacht kan de sensor voor je vervangen, mits er aan te komen valt. Een zespitter waarvan een cilinder dienst weigert, loopt door tussenkomst van de Wegenwacht zo weer op volle kracht. Radiogolven kunnen het alarmsysteem ontregelen, waardoor de Amerikaan niet meer wil starten. Denk dan aan een GSM-mast of een inbraakalarm. De Wegenwacht geeft een sleepje en na honderd meter loopt de motor weer.

Nissan X-Trail (2001 – 2007)

De X-Trail is weliswaar geen moderne auto meer, maar rijdt voor een auto in deze klasse erg goed. Je zit niet alleen hoog, maar de Nissan is ook nog eens erg comfortabel. Een lange rit is dan ook geen enkel probleem. De eenvoudigste benzinemotor heeft een inhoud van 2,0-liter en is krachtig genoeg om uit de voeten te kunnen met een edel dier aan de trekhaak; het trekgewicht bedraagt 1.500 kilogram. Het gemiddelde brandstofverbruik ligt rond de 1 op 9, maar dat is dan wel zonder paardentrailer… Bij een autobedrijf in Enter bieden ze een keurige grijze X-Trail te koop aan voor € 4.650. De terreinwagen komt uit 2002, heeft 170.000 kilometer gelopen en beschikt onder meer over airconditioning.

Oordeel van de Wegenwacht

De X-Trail is een van de (vele) modellen, die de ijzersterke reputatie van Japanse personenwagens ondersteunt. Bij de Wegenwacht zijn geen euvels bekend die specifiek bij deze auto horen. De diesel vervuilt wel eens een klep in het inlaatsysteem, maar dat is een kwestie van schoonmaken. Verder helemaal niets!

Subaru Forester (2002 – 2008)

Hij is lekker eigenwijs, de eerste generatie van de Forester. Bij Subaru hebben ze daar sowieso een handje van, met hun afwijkende motoren en standaard vierwielaandrijving. De Forester neigt eerder naar een grote stationwagen dan een terreinauto, want hij is duidelijk lager dan de twee andere opties op deze pagina. Die geringe omvang draagt bij aan het aangename rijgedrag: je zit niet zo hoog en daardoor helt de auto minder sterk over. De 2,0-liter boxermotor loopt mooi rustig en is met een trekgewicht van 1.500 kilo krachtig genoeg. Bij een universeel autobedrijf in Almelo staat een nette grijze (2004, 146.000 km) voor een keurige prijs: € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Ondanks zware gebruiksomstandigheden en inmiddels torenhoge kilometerstanden toont de eerste generatie van de Forester zich zo goed als onverwoestbaar. Tijdig en deskundig onderhoud is wel een vereiste. De Wegenwacht merkt op dat onderdelen relatief duur zijn. Dat komt omdat er zo zelden iets met dit type Subaru aan de hand is, dat er geen imitatiedelen voor handen zijn. Als er dan een keer iets is, zal je dus in de buidel moeten tasten.

Ons advies

De Subaru! Technisch onverwoestbaar, de best rijdende van de drie en het gevonden exemplaar is letterlijk en figuurlijk een sterk aanbod.