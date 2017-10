Duik in de prijslijst: Audi R8 RWS of toch…?

In de markt voor een Audi R8? Met de komst van de R8 RWS is Audi’s supercar bereikbaar dan ooit. Lang wachten met bestellen is overigens niet aan te raden, want de oplage is beperkt. Wat kun je verder nog kopen voor de prijs van een Audi R8 RWS? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Rear Wheel Series

Audi brengt de R8 V10 RWS wereldwijd in een oplage van 999 stuks op de markt. RWS staat overigens voor Rear Wheel Series. Het gaat hier om een speciale uitvoering van de R8 Coupé en R8 Spyder met – zoals je al kon raden – alleen achterwielaandrijving. Er is geen vooraf bepaalde verdeling tussen Coupé en Spyder, zo meldt Audi; de productie stopt als RWS-nummer 999 is besteld.

Prestaties

Als basis gebruikt Audi de ‘instapversie’ van de R8, als je die überhaupt zo kan noemen. Achterin ligt dus een V10 met 540 pk en 540 Nm. Met de R8 V10 Coupé RWS levert dat een 0-100-sprint op van slechts 3,7 seconden, de Spyder doet er 3,8 seconden over. De topsnelheid van de Coupé ligt op 320 km/h , die van de Spyder is 318 km/h.

Lichter

Door toepassing van alleen rear wheel drive weegt de RWS Coupé 50 kilogram minder dan de Coupé. De Spyder-variant weegt 40 kilogram minder (nu 1.680 kilogram). De gewichtsverdeling komt uit op 40/60. Het is voor het eerst dat Audi een R8 met achterwielaandrijving levert.

Actiemodel

Audi zet dit ‘actiemodel’ ook direct als de voordeligste R8 in de markt. De RWS Coupé is leverbaar voor prijzen vanaf 212.090 euro en de RWS Spyder is er voor 227.550 euro. Ter vergelijking: een R8 Coupé V10 met AWD kost 235.305 euro, dik 23.000 euro duurder. Voor de RWS Spyder en gewone R8 Spyder geldt een vergelijkbaar prijsverschil.

Dertien merken met alternatieven

Wat koop je nog meer voor de prijs van een Audi R8 RWS? Met andere woorden: welke sportauto’s kosten ook ongeveer 212.090 euro? Behoorlijk wat, zo blijkt na een uitgebreide duik in de prijslijst. Er zijn wel dertien merken die een alternatief aanbieden. We zetten ze op een rij.

Perfecte concurrent

De perfecte concurrent voor de Audi R8 RWS is de McLaren 540C Coupé. Die heeft exact hetzelfde vermogen en is met een vanafprijs van 212.680 euro haast net zo duur. Nog een overeenkomst: de middenmotor. Er bestaat alleen nog geen 540C Spider. Of je spaart even door en koopt een 570S Spider.

NASCAR-sound

Aston Martin levert voor ongeveer 196.000 euro een V8 Vantage S Coupé. Wil je de Roadster, dan betaal je ongeveer 208.000 euro. In beide gevallen krijg je een atmosferische 4,7-liter V8 met 436 pk en 490 Nm, die een donkerbruine maar vooral verslavende NASCAR-sound produceert. Het geluid en het design zijn de hoofdattracties van de Aston Martin, maar qua prestaties vormt de Brit geen partij voor de Audi R8 RWS. Je betaalt bij Aston Martin voor schoonheid én de badge.

Maserati of Ferrari?

Ook de Maserati GranTurismo Sport is wat betreft prestaties geen match voor de R8 RWS. De V8 in de Maserati levert namelijk 460 pk en 520 Nm. Ook bij Maserati betaal je voor de naam en het design. De Maserati GranTurismo Sport is er voor 221.583 euro. Spaar je door tot ongeveer 235.000 euro – slechts 13 mille meer – dan kun je een 600 pk sterke Ferrari Portofino kopen. Un grande dilemma.

Chauvinisme

We maken de keuze nog moeilijker, want bij veel meer merken staan dergelijke leuke auto’s in de showroom. Voor de Nederlandse chauvinist is er echter maar één optie: de Donkervoort D8 GTO-RS. Een totaal andere auto dan de Audi, dat klopt, maar met een vanafprijs van 203.345 euro wel vergelijkbaar geprijsd. En Jaguar biedt voor 204.320 euro de 575 pk sterke F-Type SVR Coupé AWD aan, ook fijn.

Nog meer

Wat kun je nog meer kopen? Denk aan een Lamborghini Huracán RWD met 580 pk (vanaf 244.341 euro), een Mercedes-AMG GT C Roadster met 557 pk (224.350 euro), een 540 pk sterke Porsche 911 Turbo (217.100 euro, cabrio: 232.300 euro) en een Honda NSX. Voor deze hypermoderne supercar met 581 pk betaal je in Nederland ongeveer 230.000 euro.

Mag het iets goedkoper?

Wil je je geld behalve aan een supercar ook aan de universitaire opleiding van de kids besteden? Kies dan uit een Morgan Aero8 (186.200 euro), een Nissan GT-R (165.900 euro), een Chevrolet Corvette Z06 Coupé (191.710 euro) en een Corvette Z06 Convertible (196.810 euro). Die laatste twee hebben 659 pk. Bijzonder veel horses for money dus.

Belevenis

Kortom: de keuze is enorm, ook als de Audi R8 RWS al uitverkocht is. Twijfel je? Maak dan in alle auto’s een proefrit. Alleen dat is natuurlijk al een hele belevenis.