Duik in de prijslijst: Luxe-SUV’s met een stekker

Land Rover introduceert voor de allereerste keer een Range Rover Sport met plug-in hybride aandrijflijn: de Range Rover Sport P400e. In SUV-land zijn er diverse alternatieven met een stekker, maar welke? Een duik in de prijslijst biedt overzicht.

SUV PHEV

Autofabrikanten introduceren plug-in hybride SUV’s om de gemiddelde CO2-emissie van het concern te drukken, maar ook als opmaat naar volledig elektrische aandrijving. Met een plug-in hybride SUV kun je behoorlijk wat kilometers volledig elektrisch afleggen zolang je de auto maar trouw aan de stekker hangt. Anders gaat het brandstofverbruiksvoordeel verloren.

Nare subsidiesfeer

In Nederland hangt er over het algemeen een nare subsidiesfeer boven plug-in hybrides waarbij er alleen gekeken wordt naar het financiële plaatje, in plaats van naar de brandstofbesparing. Dat alles is ontstaan door overheidssubsidies en lage bijtellingpercentages. Het perfecte voorbeeld: de ware run op Outlander PHEV’s van Mitsubish. Met nieuwe belastingregels is die storm grotendeels gaan liggen en kopen mensen een PHEV waarvoor ze gemaakt zijn: deels elektrisch rijden en brandstof besparen. Dat geeft ons een mooi moment om eens te kijken naar luxueuze SUV’s met een stekker.

Range Rover: een nieuwe speler

Een nieuwe speler op de markt is zoals gezegd de Land Rover Range Rover Sport P400e. De SUV is voorzien van een 2,0-liter viercilinder Ingenium-benzinemotor met 300 pk, gekoppeld aan een 8-traps ZF-automaat. De P400e heeft verder een elektromotor met 116 pk. Het systeemvermogen komt uit op 404 pk, genoeg voor een 0-100-sprint van 6,7 seconden en een top van 220 km/h. Dankzij een 13,1 kWh lithium-ion batterij kan het model op papier 51 kilometer puur elektrisch rijden. De prijs? Vanaf 97.815 euro.

Mercedes-Benz GLE 500 e 4Matic

Van alle SUV’s met een stekker in dit overzicht heeft de Mercedes-Benz GLE 500 e 4Matic de meeste power, maar hij heeft wel het kleinste accupakket (8,8 kWh). Daardoor is ook de elektrische range beperkt. De Mercedes-Benz kan in theorie ongeveer 30 kilometer volledig elektrisch afleggen tot een snelheid van 120 km/h. De GLE 500 e 4Matic combineert een zescilinder benzinemotor met 333 pk met een 116 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 442 pk en 650 Nm, goed voor een topsnelheid van 245 km/h. De prijs begint bij 94.312 euro.

BMW X5 xDrive40e iPerformance

Van de krachtigste SUV naar de minst krachtige SUV. We hebben het over de BMW X5 xDrive40e iPerformance. Deze plug-in hybride SUV maakt gebruik van een 245 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor en een 113 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 313 pk met een koppel van 450 Nm. Dankzij de 9,2 kWh lithium-ion kan de X5 ongeveer 31 kilometer elektrisch rijden, net als de Mercedes-Benz tot een snelheid van 120 km/h. De BMW X5 xDrive40e iPerformance is vanaf 94.800 euro.

Audi Q7 e-tron

We maken het Duitse trio maar direct af: de Audi Q7 e-tron, de enige plug-in hybride SUV met dieselmotor. De V6 TDI levert 258 pk en 600 Nm, aangevuld met een 128 pk sterke elektromotor. Samen levert dat 374 pk en 700 Nm op. Met de lithium-ion van 17,3 kWh accu kom je 56 kilometer ver. In EV-modus kun je maximaal 135 km/h rijden, maar wanneer beide motoren samenwerken haal je 230 km/h en accelereer je in 6,2 seconden naar 100 km/h. De prijs van de Audi Q7 e-tron begint bij 89.765 euro.

Volvo XC90 T8 Twin Engine

Door naar Zweden. Daar vinden we de Volvo XC90 T8 Twin Engine, net als de X5 voorzien van een viercilinder benzinemotor. Die van Volvo is echter aanzienlijk krachtiger, te weten 320 pk dankzij de combinatie van een turbo én compressor. Een elektromotor met 87 pk schroeft het systeemvermogen op naar 407 pk en 650 Nm (421 pk met Polestar Performance Optimisation). De XC90 is snel, want hij sprint in slechts 5,6 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 230 km/h, óf 125 km/h in puur elektrische modus. De XC90 T8 heeft een 10,4 kWh lithium-ion accupakket, goed voor een theoretische EV-range van 45 kilometer. De prijs valt alles mee in dit overzicht: vanaf 81.895 euro.

Lexus RX 450h

Toegegeven, de Lexus RX 450h is geen plug-in hybride, maar een hybride. De SUV hoort daardoor niet in dit overzicht thuis. Toch is uit praktijktests – ook van Autovisie – gebleken dat de Lexus bijzonder zuinig is waardoor de RX 450h toch een plek verdient in dit overzicht. De SUV maakt gebruik van een 3,5-liter V6 met 263 pk en 335 Nm aangevuld met een elektromotor vóór (167 pk) en achter (68 pk). Het systeemvermogen bedraagt 313 pk waarmee de Lexus in 7,7 tellen naar 100 km/h sprint en een top van 200 km/h haalt. De vanafprijs valt logischerwijs aanzienlijk lager uit (vanaf 72.835 euro) maar als Luxury Line met wat opties betaal je alweer 84.735 euro. Het topmodel kost zelf dik 91.000 euro.

De prijzen van laag naar hoog