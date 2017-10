Duik in de prijslijst: Volvo XC40 versus concurrentie

Op sociale media bestempelen sommige mensen de nieuwe Volvo XC40 als duur. Is dat terecht? Tijd voor een prijsvergelijking tussen de XC40 en zijn meest geduchte concurrenten. Tijd voor een duik in de prijslijst.

Keuze uit vijf motoren

De nieuwe Volvo XC40 is voorlopig te bestellen met keuze uit vijf motoren, waarvan twee diesels en drie benzinemotoren. De instapper is een XC40 T3 met 156 pk sterke driecilinder in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De vanafprijs bedraagt 39.975 euro.

Volvo XC40 T3

We richten ons eerst even op deze T3, want hoe weerhoudt het model zich ten opzichte van concurrenten met een soortgelijke motor? De naaste concurrenten van de Volvo XC40 zijn de Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-Pace, Land Rover Range Rover Evoque en de Infiniti QX30. En laten we ook vooral de Mazda CX-5 en Volkswagen Tiguan niet vergeten. Dat zijn een van de populairste SUV’s van dit moment. Niet verwonderlijk, want ze rijden goed. Dus ook met de Mazda en Volkswagen moet Volvo rekening mee houden. Wat hebben alle concurrenten in huis? We zetten de modellen op basis van vanafprijs op een rij:

• Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Comfortline man6 – 150 pk – 35.930 euro

• Mazda CX-5 Skyactiv-G 165 TS+ man6 – 165 pk – 35.990 euro

• Audi Q3 1.4 TFSI CoD man6 – 150 pk – 39.555 euro

• Volvo XC40 T3 man6 – 156 pk – 39.975 euro

• BMW X1 sDrive18i man6 – 140 pk – 42.190 euro

• Mercedes-Benz GLA 200 man6 – 156 pk – 41.365 euro

De Infiniti QX30, Jaguar E-Pace en Range Rover Evoque vallen in bovenstaand overzicht buiten de boot. In de E-Pace en Evoque levert de minst krachtige benzinemotor achtereenvolgens 250 en 240 pk en bij Infiniti is dat 211 pk. Bovendien zijn deze benzinemotoren aanzienlijk duurder, dus dat is geen eerlijk vergelijk.

XC40 T5

Laten we ons dan eens richten op de 247 pk sterke Volvo XC40 T5 AWD met achttraps automaat. Die is er vanaf 55.375 euro. Wat krijgen we dan voor ranglijst?

• Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 4WD auto6 GT-M – 194 pk – 50.290 euro.

• Mercedes-Benz GLA 250 4Matic 7G-Tronic – 211 pk – 51.421 euro

• Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion DSG7 – 220 pk – 52.160 euro

• Infiniti QX30 2.0t 7DCT AWD – 211 pk – 52.450 euro

• Audi Q3 2.0 TFSI Quattro S-tronic 7– 220 pk – 54.825 euro

• Volvo XC40 T5 AWD Geartronic – 247 pk – 55.375 euro

• BMW X1 xDrive25iA Steptronic – 231 pk – 57.775 euro

• Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 4WD automaat – 240 pk – 59.600 euro

• Jaguar E-Pace P250 AWD Automaat – 250 pk – 61.600 euro

De diesels

Tijd voor de diesels. Volvo levert er twee: een D3 met 150 pk en een D4 AWD met 190 pk. De XC40 D3 met handgeschakelde zesbak begint bij 43.975 euro en de D4 AWD met achttraps Geartronic-automaat is er vanaf 54.875 euro. In onderstaand overzicht vergelijken we de XC30 D3 ten opzichte van zijn concurrenten.

• Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Comfortline man6 – 150 pk – 41.530 euro

• Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 man 6 TS+ – 150 pk – 41.990 euro

• Audi Q3 2.0 TDI man6 – 150 pk – 43.275 euro

• Volvo XC40 D3 man6 – 150 pk – 43.975 euro

• Mercedes-Benz GLA 200 d man6 – 136 pk – 44.206 euro

• BMW X1 sDrive18d man6 – 150 pk – 45.100 euro

• Land Rover Range Rover Evoque 2.0 ed4 man6 – 150 pk – 46.350 euro

• Jaguar E-Pace D150 man6 – 150 pk – 48.300 euro

• Infiniti QX30 2.2d 7DCT AWD – 170 pk – 53.150 euro

Infiniti levert de QX30 alleen met vierwielaandrijving, vandaar de hogere vanafprijs. Met 170 pk is de dieselmotor ook iets krachtiger dan andere motoren in bovenstaand overzicht.

Duurder dan concurrenten

Volvo positioneert de nieuwe XC40 midden in het territorium van zijn naaste concurrenten. Bovendien volgt Volvo de marktontwikkelingen dat klanten gemiddeld meer uitgeven aan hun auto. Vrijwel geen enkele klant koopt een auto volledig standaard. Volvo heeft de prijzen van de XC40 hier op aangepast, net zoals concurrenten dat hebben gedaan. Of de XC40 en concurrenten dan duur zijn, hangt af van de portemonnee.