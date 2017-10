Duik in de prijslijst: Mustang versus Camaro

Voor het kopen van een Amerikaanse coupé of cabriolet is de grijze import geen verplichting. De Ford Mustang en Chevrolet Camaro kun je namelijk officieel kopen in Nederland. Wat moeten ze kosten en wat bieden ze? Een duik in de prijslijst biedt uitkomst.

BPM-slachtoffers

Zowel de Chevrolet Camaro als Ford Mustang is leverbaar als coupé en als cabriolet. Daarnaast kun je beide modellen krijgen met een vier- of achtcilinder. Kortom: het zijn twee geduchte concurrenten. Zelfs qua prijzen ontlopen de twee elkaar niet veel. Één ding is overduidelijk: de Mustang en Camaro worden bovengemiddeld hard getroffen door de BPM. Sterker nog: het BPM-bedrag is voor de topmodellen hoger dan de daadwerkelijke verkoopwaarde. Het is niet anders: wie een nieuwe Camaro of Mustang wil rijden, moet in Nederland die in de buidel tasten.

Rijke uitrusting Camaro

Laten we beginnen met de viercilinderversies. In de Camaro schuilt een 2,0-liter turbomotor met 275 pk en 400 Nm. Chevrolet levert de viercilinder altijd met een achttraps automaat. De prijzen? De Camaro Coupé is er vanaf 61.720 euro, maar voor de Camaro Convertible met vierpitter betaal je 70.870 euro. Aan uitrusting geen gebrek, want 20-inch lichtmetaal, een audio-installatie van Bose, OnStar 4G LTE en een ingebouwde wifi-hotspot zijn standaard, evenals een 8-inch touchscreen, een achteruitrijcamera en lederen bekleding.

EcoBoost

Wat heeft Ford te bieden? In ieder geval een lagere instapprijs, want de Mustang Fastback 2.3 EcoBoost met handgeschakelde zesbak is er vanaf 57.160 euro. Jawel, Ford levert wél een handbak in dit geval in combinatie met een 317 pk en 434 Nm sterke 2.3 EcoBoost-vierpitter. De automaatversie is er overigens vanaf 81.200 euro. Oef, dat scheelt een berg. Liever de cabriolet? Dan betaal je 63.600 euro voor de versie met handbak en 85.300 euro voor de automaat.

Eveneens rijke uitrusting Mustang

Standaard krijg je in de Mustang zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, een 8-inch touchscreen, achteruitrijcamera, audio met DAB+, bi-xenon koplampen, SYNC 3 smartphonekoppeling en meer. Net als de Camaro dus al aardig compleet. In een notendop ontstaat de volgende prijsvolgorde voor de versies met viercilinder:

Prijsvergelijk viercilinderversies

• Ford Mustang Fastback H6 – 57.160 euro

• Chevrolet Camaro Coupé AT8 – 61.720 euro

• Ford Mustang Convertible H6 – 63.600 euro

• Chevrolet Camaro Convertible AT8 – 70.870 euro

• Ford Mustang Fastback AT – 81.200 euro

• Ford Mustang Convertible AT – 85.300 euro

Camaro voordeliger

Wie een automaat wenst, kiest voor de Camaro. Die is aanzienlijk goedkoper dan de Mustang met automaat. De liefhebber van een viercilinder met handbak kan echter niet om de Mustang heen.

Atmosferisch

Hoe zit het met de V8-versies van de Ford Mustang en Chevrolet Camaro? Chevrolet lepelt in de Camaro Coupé en Convertible een 6,2 liter V8, zonder blazers. Lekker atmosferisch dus, een garantie voor donkerbruin geroffel. Het blok levert 453 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Hij kost 121.560 euro. Wie de V8 in combinatie met achttraps automaat prefereert is veel goedkoper uit, te weten 105.100 euro. De Camaro Convertible V8 met handbak is er vanaf 123.320 euro of 113.990 euro voor de automaat.

Omgedraaid

De 422 pk sterke 5,0-liter V8 – ook zonder blazers – in de Ford Mustang vergt een stevige investering. Zo betaal je voor de coupéversie met handbak 119.560 euro of 126.960 euro voor de cabriolet. De automaat is in dit geval veel goedkoper. De Fastback GT kost 112.960 euro versus 120.920 euro voor de Convertible. Wat valt op? De Mustang met viercilinder en handbak is goedkoper dan de automaat. Bij de Mustang V8 is dat omgedraaid. In het geval van een V8 is de automaat dus voordeliger dan de handbak. Dat alles resulteert in onderstaande lijst, waarbij de Camaro met V8 verreweg het voordeligst is en ook meer power heeft.

Prijsvergelijk V8-versies

• Chevrolet Camaro Coupé AT8 – 105.100 euro

• Ford Mustang Fastback GT 5.0 V8 AT – 112.960 euro

• Chevrolet Camaro Convertible AT8 – 113.990 euro

• Ford Mustang Fastback GT 5.0 V8 H6 – 119.560 euro

• Ford Mustang Convertible GT 5.0 V8 AT – 120.920 euro

• Chevrolet Camaro Coupé H6 – 121.560 euro

• Chevrolet Camaro Convertible H6 – 123.320 euro

• Ford Mustang Convertible GT 5.0 V8 H6 – 126.960 euro

Welke is de beste?

Welke de beste is? Dat laten we helemaal aan jou over. In beide gevallen heb je iets unieks. Althans, in Nederland, want in de Verenigde Staten zijn een Mustang en Camaro synoniemen voor de Golf en Astra in Nederland. Een Dodge Challenger vormt een alternatief, maar die is alleen via grijze import verkrijgbaar in Nederland.