Eerste Bugatti Chiron staat te koop

Is de Bugatti Chiron die het Engelse Romans International aanbiedt het allereerste exemplaar van de Franse hypercar die enkele maanden na aflevering probeert van eigenaar te wisselen? Grote kans. De vraag is of de enorme investering van de huidige bezitter van de sportcoupé gepaard zal gaan met een kleine winst.

Bugatti bouwt 500 exemplaren van de Chiron, maar de complete oplage is nog altijd niet vergeven. Voor de hypercar heeft de Franse autobouwer inmiddels meer dan 300 orders op zak. Dat zijn er minder dan de autobouwer had verwacht. De topman van het legendarische merk had verschillende malen aangegeven te verwachten dat de productie kort na de marktintroductie wel geheel uitverkocht zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Ligt het aan de hoge prijsstelling van bijna 2,5 miljoen euro exclusief belastingen? De lange levertijd? Of omdat Ferrari en McLaren voor minder geld eenzelfde sensatiemachine in de vorm van de LaFerrari en P1 hadden uitgebracht?

Cashen

De vraag is dan ook of de huidige eigenaar van de zwarte Chiron snel kan cashen met zijn hypercar. Je kunt namelijk nog steeds een nieuw exemplaar bij de fabriek bestellen, die dan geheel naar jouw specifieke eisen gebouwd en aangekleed wordt. De enige reden om snel in een jong gebruikt exemplaar te stappen is dat je geen zin hebt om tot enkele jaren op de aflevering te wachten.

Nocturne Black

De in Nocturne Black gespoten Chiron met een in Beluga Black-leder uitgevoerd interieur is in april 2017 in Londen aan de gefortuneerde koper afgeleverd. Op de mijlenteller staat 1.330. Volgens de advertentie kostte de in leder en carbon uitgevoerde interieuraankleding alleen al £53.226,-, en dat is dan exclusief de carbon fibre-stoelen met hun prijskaartje van £15.960,-. De klant koos bovendien voor lichtmetalen wielen in Diamond Cut Classique-design, een koolstofvezel motorcover, rode remklauwen, zilverkleurige stichting en een brandblusser.

Of de eigenaar van de Chiron zonder vervoer komt te zitten wanneer er zich een koper van de sportwagen aandient, is niet aan de orde. De Bugatti-klant heeft gemiddeld 42 auto’s in de garage staan en bezit drie vliegtuigen…

Benieuwd hoe de Chiron rijdt? Bekijk hier de video.