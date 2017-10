Aston Martin DB11 Volante laat nog even op zich wachten

Het prestigieuze Aston Martin bouwt de DB11-lijn in korte tijd uit tot een ware familie. Na de V12 Coupé en de V8-variant is het nu de beurt aan de DB11 Volante.

Naar goede traditie staat de naam ‘Volante’ voor een vierpersoons cabriolet. De open uitvoering komt naast de Coupé in het programma. De twee werden tegelijkertijd ontworpen en ontwikkeld, zodat de twee qua lijnvoering erg dicht bij elkaar zitten.

Aston Martin geeft de Volante een softtop, die over meerdere lagen beschikt om zodoende het akoestische comfort te bieden van een coupévariant. De kap opent en sluit volledig elektrisch. In geopende staat wordt de forse softtop onder een harde tonneaucover opgeborgen, die eveneens automatisch opent en sluit.

Voorjaar 2018

Net als de coupévariant komt de Volante er in twee motorversies. Het ‘instapmodel’ (een licht understatement in dit verband) beschikt over een 510 pk sterke 4.0 V8-motor met twee turbo’s, terwijl het topmodel voor de dag komt met een nog sterkere 5.2 V12 met 607 pk. De prijs van de DB11 Volante is overigens nog niet bekend, maar de Coupé kost met V8-krachtbron al 230.000 euro, wat de prijs van de (altijd duurdere) cabriolet op minimaal 2,5 ton brengt. Levering van de DB11 Volante laat nog tot voorjaar 2018 op zich wac hten.