Europese autoverkopen: Benzine haalt diesel in

Voor de eerste keer sinds 2009 zijn er in Europa minder diesels verkocht dan benzineauto’s. Het dieselmarktaandeel daalde in het eerste halfjaar tot 46,3 procent. In dezelfde periode vorig jaar was het nog 50,2 procent.

Volgens de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) zijn er in de eerste zes maanden van 2017 precies 152.323 dieselauto’s minder verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Benzineauto’s deden het juist beter, met een marktaandeel van 48,5 procent nu, tegenover 45,8 procent in het eerste halfjaar van 2016. De verkopen van hybrides, elektrische voertuigen en auto’s op LPG of aardgas zitten ook in de lift. Ze maken nu 5,2 procent van het Europese totaal uit, wat een toename is van 35 procent. Er werden in het afgelopen half jaar 58 procent meer hybrides (marktaandeel: 2,6 procent) en 37 procent meer elektrische auto’s verkocht (marktaandeel: 1,3 procent).

In de verdrukking

Diesel zit in de verdrukking. Niet alleen door het sjoemelschandaal bij Volkswagen, maar ook doordat een aantal Europese steden heeft aangekondigd dieselauto’s te willen verbieden. De ACEA waarschuwt echter voor te drastische maatregelen. “Beleidsmakers moeten er van doordrongen zijn dat een plotselinge overstap van diesel naar benzine zorgt voor een stijging van de CO2-uitstoot in Europa”, zo liet de ACEA weten aan Automotive News Europe. Er moet nog meer gebeuren om alternatieve aandrijflijnen te promoten, aldus de organisatie.