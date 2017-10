Opgefriste Range Rover ook als plug-in hybride

Stond er al strak bij, die Range Rover, en dat staat hij nu nog steeds. De facelift die Land Rover heeft doorgevoerd is minimaal. Groter nieuws is de toevoeging van een plug-in hybride.

Om met die laatste te beginnen. De Range Rover P400e wordt aangedreven door een 300 pk sterke 2,0 liter viercilinder en een 116 pk leverende elektromotor. In totaal is er 404 pk en 640 Nm beschikbaar, waarmee de Range Rover in zo’n 6,8 seconden van stilstand naar 100 km/h zou moeten kunnen. De topsnelheid van de P400e is afgeregeld op 220 km/h. Zijn elektrische actieradius zou op 51 kilometer liggen, waarmee de Range Rover een uiterst theoretisch verbruik zou moeten kunnen realiseren van 1 op 35,7.

SVAutobiography

Aan de andere kant van het motorenspectrum staat de Range Rover SVAutobiography Dynamic, die maar liefst 565 pk en 700 Nm uit zijn 5,0 liter supercharged V8 haalt. De machine gaat daarmee in minder dan 5 seconden naar 100 km/h. De topversie van de Range Rover-reeks kost minimaal 256.380 euro. De ‘instapper’ gaat voor 135.475 euro weg en de P400e zit daar met 139.195 euro iets boven.

Pixel-laser

Nieuw op de gefacelifte Range Rover zijn een iets gewijzigde grille, zogenoemde pixel-laser LED-koplampen, een infotainmentsysteem met twee 10 inch aanraakschermen en achterstoelen met niet minder dan vijfentwintig (!) verschillende massageprogramma’s. Daarbij zijn ook de voorstoelen vernieuwd. Ze kunnen op vierentwintig manieren worden versteld. Verder zijn er tal van connectiemogelijkheden: van gewone stopcontacten tot USB- en HDMI-poorten en een 4G wifi-hotspot.