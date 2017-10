Nu met nog meer downforce! Ferrari FXX K Evoluzione

Afgelopen weekend werd in veertig steenrijke huishoudens uit frustratie met Ferrari-sleutels gesmeten. Veertig FXX K-eigenaren hebben opeens niet meer de ultieme Ferrari, want nu is er de FXX K Evoluzione.

Hij werd onthuld tijdens het Ferrari Finali Mondiali-evenement op het circuit van Mugello. Aan de aandrijflijn werd niet gesleuteld, aldus Ferrari, dus die is nog steeds 1050 pk en 900 Nm sterk. Uiteraard uit een 6,3 liter V12 en een elektromotor.

Meer neerwaartse druk

De aerodynamica is waar het om gaat bij de FXX K Evoluzione. Hij genereert door verbeterd spoilerwerk 23 procent meer neerwaartse druk. Hoeveel Evoluzione’s Ferrari gaat bouwen, is niet bekend. Eigenaren van een ‘gewone’ FXX K kunnen hun auto laten ombouwen naar Evoluzione-spec.

Derde XX-racewagen

De Ferrari FXX K is de derde XX-racewagen, na de FXX (gebaseerd op de Enzo) en de 599XX (gebaseerd op de 599 GTB). Hij is eveneens de derde die een Evoluzione-variant krijgt.

Ferrari FXX en 599XX Evoluzione