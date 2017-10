Ferrari FXX K Evoluzione komend weekend onthuld

Er zit nog leven in de LaFerrari, want zijn circuitvariant, de Ferrari FXX K, krijgt komend weekeinde een Evoluzione-variant. Hij wordt gepresenteerd op Ferrari Mondiali op het circuit van Mugello in Italië.

De Ferrari FXX K is de derde XX-racewagen, na de FXX (gebaseerd op de Enzo) en de 599XX (gebaseerd op de 599 GTB). Hij is eveneens de derde die een Evoluzione-variant krijgt.

1050 pk

En dat wordt een hels monster. Want de ‘gewone’ FXX K – die in 2015 werd geïntroduceerd – is met zijn 6,3 liter V12 en elektromotor al 1050 pk en 900 Nm sterk. Zijn drooggewicht ligt op 1165 kilogram.

Meer aero

De Evoluzione krijgt een nog verder geoptimaliseerd aeropakket en naar verluidt ook meer vermogen, meer koppel en een groot aantal technische upgrades. Van de FXX K werden slechts veertig stuks gebouwd, die per stuk ongeveer 3 miljoen euro kostten.