Fiat Chrysler-baas: ‘Elektrische auto economisch nog niet haalbaar’

Veel fabrikanten zien de elektrische auto als de heilige graal. Fiat Chrysler niet. Algemeen directeur Sergio Marchionne haalde deze week, bij de viering van zeventig jaar Ferrari, nog uit naar Tesla en Elon Musk.

“Er is nog steeds geen goede business case voor de elektrische auto”, zei Marchionne. “Ik mag Elon Musk graag, hij is een goede vriend en heeft Tesla op een fantastische manier in de markt gezet, maar ik ben niet overtuigd van de economische haalbaarheid van zijn model. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Ik heb eerder gezegd dat we geld verliezen op iedere Fiat 500e die we in de Verenigde Staten verkopen. De kosten moeten dus drastisch naar beneden. […] Je kunt geen bedrijf runnen als je constant verlies maakt. Dat werkt gewoon niet.”

Niet volledig elektrisch

“Je kunt wel succesvol zijn in het verkopen van auto’s”, ging Marchionne verder, “maar als je ondanks dat op de fles gaat, is het alsnog geen goed verhaal. […] Laten we daarom proberen om dit op de correcte manier te doen. We gaan alle juiste dingen doen. We investeren zonder veel lawaai te maken rond elektrificatie. We combineren elektriciteit eerst met een verbrandingsmotor om tot het juiste CO2-niveau te komen. Maar we gaan zeker ons bedrijf niet op het spel zetten door in het volgende decennium volledig elektrisch te gaan. Dat gaat niet gebeuren.”

Tesla Model 3

Vorig jaar twijfelde Marchionne nog aan de 35.000 dollar kostende Tesla Model 3. “Als Musk mij kan bewijzen dat die auto winstgevend kan zijn voor die prijs, dan kopieer ik zijn formule, voeg ik er wat Italiaanse designflair aan toe en breng ik hem binnen twaalf maanden op de markt.” De Fiat Chrysler-baas heeft ondanks zijn kritiek echter groot respect voor wat Musk heeft neergezet. “Ik ben enorm onder de indruk wat dat jong heeft gedaan”, riep hij.