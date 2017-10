Ook General Motors start elektro-offensief

General Motors wordt ‘General Elektromotors’. Want de autofabrikant wil tegen 2023 tenminste twintig elektrische modellen in zijn programma hebben. In het komende anderhalf jaar worden er al twee geïntroduceerd.

Momenteel heeft General Motors alleen de Chevrolet Bolt, maar daar komt snel verandering in. “General Motors gelooft in een elektrische toekomst”, aldus Executive Vice President Mark Reuss. Volgens hem komen er daarom in de komende zes jaar “tenminste twintig” stekkervoertuigen bij. General Motors volgt daarmee merken als Volvo en Volkswagen, die vergelijkbare stappen hebben aangekondigd. Hoewel, General Motors belooft dat het de verbrandingsmotor helemaal gaat afschaffen. Wanneer dat gaat gebeuren, vertelt het concern heel flauw niet.

Who Killed The Electric Car?

De Amerikaanse autofabrikant kan, ondanks zijn magere elektrische aanbod, zeker als pionier op het gebied van elektrische aandrijving worden gezien. In 1996 introduceerde General Motors de productieversie van de EV1. Deze coupé was de eerste elektrische auto die in ‘grote’ hoeveelheden werd geproduceerd. Er werden tot en met 1999 in totaal 1117 exemplaren gebouwd. De afloop van het EV1-programma is controversieel. De documentaire Who Killed The Electric Car? poneert dat de EV1’s werden teruggehaald en vernietigd na druk van de olie-industrie.