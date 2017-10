Handbak steeds minder populair in Nederland

Met de hand schakelen is steeds minder populair. Van alle nieuwe auto’s was afgelopen jaar een derde uitgerust met een automaat, zo blijkt uit informatie van de Bovag en RAI. Tien jaar geleden was dat nog minder dan een vijfde.

Waarom worden automatische transmissies steeds populairder? Omdat ze steeds sneller en soepeler schakelen, omdat autofabrikanten ze steeds vaker standaard aanbieden, maar ook omdat ze in de file rijden stukken gemakkelijker en comfortabeler maken.

Emissieloze auto’s

Daarbij worden er steeds meer hybrides en plug-in hybrides verkocht en die modellen hebben altijd een automatische versnellingsbak. Als vanaf 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s verkocht mogen worden – zoals dit kabinet wil – dan zal de handbak vrijwel helemaal verdwijnen.