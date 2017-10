Het autonieuws van week 40

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Knallen op Zandvoort met de Audi RS 3 en RS 3 TCR

De Audi RS 3 – met zijn 400 pk sterke vijfcilinder – is bloedsnel, maar zijn racebroer, de Audi RS 3 TCR, gaat uiteraard nog net een paar stapjes verder. Autovisie-redacteur Werner Budding stapte in beide op het Circuit Zandvoort.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Maleisië 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Maleisië. Succes!

Europese autoverkopen: benzine haalt diesel in

Voor de eerste keer sinds 2009 zijn er in Europa minder diesels verkocht dan benzineauto’s. Het dieselmarktaandeel daalde in het eerste halfjaar tot 46,3 procent. In dezelfde periode vorig jaar was het nog 50,2 procent.

Lotus is nu in Chinese handen

Geely is nu officieel eigenaar van Lotus. De Chinese autobouwer – die ook in het bezit is van Volvo en The London Taxi Company – heeft nu 51 procent van de aandelen Lotus in handen.

Autovisie Vlog: Blik op zeventig jaar elektrische Nissans

Op het moment dat Nissan de tweede generatie Leaf voorstelde, vierde het Japanse merk dat het zeventig jaar aan elektrische auto’s werkt. Op het hoofdkantoor in Yokohama toonde Nissan enkele oude prototypes en productieauto’s.

Audi A8 start in tien versies

De eerste versies van de fonkelnieuwe Audi A8 staan in de coulissen klaar. IN november mogen de twee limousines de showroom binnen rijden. De Duitsers trappen af met de 50 TDI en 55 TFSI, die er direct in een korte en lange variant zijn.

Productie Tesla Model 3 komt maar moeilijk op gang

Loopt het een beetje met de productie van de Model 3? Nee, niet echt, moet Tesla toegeven. In het derde kwartaal van dit jaar heeft de fabrikant slechts 260 Model 3’s gebouwd. Dat hadden er 1630 moeten zijn.

Nieuwe Nissan Leaf: vanaf net geen 35 mille

Elektrische rijders die op zoek zijn naar een groen blaadje (ahum…) kunnen vanaf januari in de nieuwe Nissan Leaf terecht. Hij is nu al te bestellen en kost 34.990 euro.

Onder de hamer: Porsche 911 Turbo van Judas Priest-Guitarist

Dit is een Porsche 911 Turbo. Maar niet zomaar een Porsche 911 Turbo. Deze was eigendom van Judas Priest-guitarist Glenn Tipton en was de inspiratie voor het album Turbo uit 1986.

Review: Rolls-Royce Phantom (2017)

Na veertien jaar is het nu tijd voor een nieuw vlaggenschip van Rolls-Royce. De achtste generatie Phantom is krachtiger, stiller, sneller en wéér luxueuzer. Werner Budding gaat op pad met de machtige Rolls-Royce Phantom en kijkt of de Britten zichzelf weer hebben overtroffen.

Nissan Leaf Nismo Concept: Oogt sportief

Het is herfst, dus het regent bladeren. Eerder vandaag maakte Nissan de Nederlandse prijs van de nieuwe Leaf bekend en nu laat het Japanse merk de Leaf Nismo Concept zien.

Elektro-offensief van General Motors

General Motors wordt ‘General Elektromotors’. Want de autofabrikant wil tegen 2023 tenminste twintig elektrische modellen in zijn programma hebben. In het komende anderhalf jaar worden er al twee geïntroduceerd.

Duik in de prijslijst: Volvo XC40 versus concurrentie

Op sociale media bestempelen sommige mensen de nieuwe Volvo XC40 als duur. Is dat terecht? Tijd voor een prijsvergelijking tussen de XC40 en zijn meest geduchte concurrenten. Tijd voor een duik in de prijslijst.