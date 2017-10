Het autonieuws van week 42

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Audi: Einde V10 en W12 in zicht

Audi gaat flink snijden in het aantal aandrijflijnen. In totaal moet veertig procent van alle aandrijflijnen het veld ruimen. Dat betekent waarschijnlijk ook het einde van de topmotoren, de V10 en de W12.

Jeep Wrangler laat zich zien in handleiding

Nog voor de officiële onthulling op de autoshow van Los Angeles weten we al precies hoe alles gaat werken in de nieuwe Jeep Wrangler. De handleiding voor de auto is namelijk uitgelekt…

Autovisie TV: 70 jaar Volkswagen Kever in Nederland

Exact 70 jaar geleden rolden de eerste door Ben Pon geïmporteerde Volkswagens Nederland binnen. Zes Kevers. Aan de hand van één van deze Kevers neemt Autovisie-redacteur Werner Budding een duik in de geschiedenis van Pon, en van de Volkswagen Kever in Nederland.

Mercedes-Benz roept miljoen auto’s terug om airbags

Flinke terugroepactie van Mercedes-Benz. Het merk uit Stuttgart haalt wereldwijd meer dan een miljoen auto’s terug vanwege problemen met de airbags. Die zouden spontaan kunnen ploffen.

Volkswagen stopt wéér met de Scirocco

Voor de tweede maal neemt Volkswagen afscheid van het naamplaatje Scirocco. Het model wordt geslachtofferd in het kader van kostenbesparingen. De vraag naar de driedeurs hatchback daalde al geruime tijd.

Voor u gevonden: Volledig nieuwe, nooit gebruikte McLaren F1

Wat een bizarre vondst dit! Deze McLaren F1 heeft slechts 239 kilometer gereden. Dat betekent dat hij bij McLaren is getest, is afgeleverd aan zijn koper en daarna nooit is gebruikt.

Polestar 1: elektrische sportmerk Polsestar trapt hard af

Polestar moet het eerste sportieve elektromerk ter wereld worden. Volvo investeert daarom 640 miljoen euro in zijn afgesplitste tuner. Het eerste echte Polestar-product is deze Polestar 1.

Caterham verbreekt nu al verkooprecord 2016

In de schaduw van alle enorme autoconcerns buffelt Caterham lekker door. De piepkleine sportwagenbouwer zette in 2016 een verkooprecord neer en gaat daar dit jaar ruim overheen.

Review: Audi A8 (2017)

Onder het ietwat saaie uiterlijk van de nieuwe Audi A8 schuilt een uiterst vooruitstrevende luxesedan. Hij is bijvoorbeeld de allereerste productieauto met level 3-autonome techniek. Autovisie-redacteur Werner Budding reed met de nieuwe limousine van Audi.

Porsche lanceert nieuwe 718 Boxster en Cayman GTS

Er zijn op dit moment tweeëntwintig (!) Porsche 911-varianten leverbaar. Het 718 Boxster en Cayman-gamma is vergeleken daarmee een oase van overzichtelijkheid. Dus is er genoeg plek voor deze 718 Boxster en Cayman GTS.

Lotus SUV in beeld

Lotus’ kakelverse eigenaar Geely, dat tevens het moederconcern van Volvo en Polestar is, blijft achter de komst van een SUV met Lotus-embleem staan. Dat kan geconcludeerd worden uit de patenttekeningen die recent door het Engelse bedrijf zijn vastgelegd. Lotus heeft de intentie om het model na 2021 op de markt te brengen.

Duik in de prijslijst: Luxe-SUV’s met een stekker

Land Rover introduceert voor de allereerste keer een Range Rover Sport met plug-in hybride aandrijflijn: de Range Rover Sport P400e. In SUV-land zijn er diverse alternatieven met een stekker, maar welke? Een duik in de prijslijst biedt overzicht.

What’s in a name? Toyota Fine-Comfort Ride Concept

Japanse merken en autonamen blijft een ongelukkige combinatie. Toyota introduceert op de Tokyo Motor Show deze Fine-Comfort Ride Concept. We gaan er voor het gemak maar vanuit dat hij heel fijn en comfortabel rijdt.

Eerste Bugatti Chiron staat te koop

Is de Bugatti Chiron die het Engelse Romans International aanbiedt het allereerste exemplaar van de Franse hypercar die enkele maanden na aflevering probeert van eigenaar te wisselen? Grote kans. De vraag is of de enorme investering van de huidige bezitter van de sportcoupé gepaard zal gaan met een kleine winst.

McLaren bevestigt komst ‘P15’, opvolger P1

De afgelopen maanden hield McLaren de kaken nog stijf op elkaar, maar nu acht de sportwagenbouwer de tijd rijp om zich uit te laten over de opvolger van de P1. Hij komt, zo geven de Engelsen aan. McLaren zal de sportwagen begin volgend jaar presenteren.

Toyota Concept i-Ride houdt je in de gaten

Traditiegetrouw staat er genoeg gekkigheid op de Tokyo Motor Show. Toyota laat het niet afweten en introduceert de wonderlijke Concept i-Ride en Concept i-Walk.

Voor u getest: Mio Mivue 785

In Autovisie Magazine bestaat de rubriek ‘Voor u getest’ al tijden, maar nu is hij dan eindelijk ook op YouTube. In deze eerste aflevering test Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart de Mio MiVue 785 Dashcam. Is het een aanrader? Bekijk deze eerste aflevering!

Review: Hyundai Kona (2017)

Opvallen in een overvol segment. Daar draait het om met deze Hyundai Kona. Hyundai mengt zich met de Kona namelijk in de strijd van de B-segment crossovers. Daarin is volop keuze als je op zoek bent naar een gemakkelijke instap, veel ruimte en toch een relatief zuinige auto. Autovisie-redacteur Werner Budding rijdt de nieuwe compacte crossover van Hyundai, een auto met een aantal troefkaarten ten opzichte van veel van zijn concurrenten…

Mazda voert productie CX-5 verder op

Dat de CX-5 voor Mazda een belangrijk model is, blijkt wel uit de verkoopcijfers van de eerste generatie. Maar nu de tweede editie goed en wel onderweg is, moet de Japanse autobouwer toch alle zeilen bijzetten om aan de internationale vraag te kunnen voldoen.

Kia heeft volgende generatie Cee’d bijna klaar

Kijk eens wat we hier hebben! Met dank aan Autovisie-lezer Pascal Snel is de volgende generatie Kia Cee’d op de gevoelige plaat vastgelegd. De testrijders van het Koreaanse automerk waren afgelopen dinsdag in Amsterdam met de compleet nieuwe Cee’d.

Afscheid in stijl voor Mercedes-AMG G65

Na de G500 4×4-2, waarvoor de orderboeken deze maand sluiten, is ook het einde voor de G65 AMG in zicht. Mercedes-Benz neemt afscheid van de mastodont met zijn V12-krachtbron door een Final Edition te lanceren. De oplage is beperkt.

Dit is de nieuwe Audi A7 Sportback

De A8 staat nog niet bij de dealer of Audi stelt het volgende nieuwe model al voor. Het is de op de A8-techniek gebaseerde A7. De auto draagt officieel nog de toevoeging Sportback, maar het is volstrekt overbodig om die extra naam achter A7 te plakken.