Honda Sports EV Concept is retro-elektro

Niet alleen Mazda gaat lekker qua design, maar ook Honda heeft de geest gekregen. Na de heerlijk retro ogende Urban EV Concept onthult het merk nu een guitig compact coupeetje, de Sports EV Concept.

Honda houdt de lippen stijf op elkaar als het op specificaties aankomt, maar dat er een elektrische aandrijflijn onder de Saab Sonett-achtige carrosserie schuilt, is natuurlijk geen geheim. Volgens Honda wordt het blauw verlichte logo in de neus overigens een designkenmerk van alle toekomstige elektromodellen van het merk.

In productie?

Want daarvan gaan er een hele rij komen. Honda heeft all aangekondigd dat de Urban EV Concept in productie gaat. We zouden hem al in 2019 moeten terugzien in de Europese showrooms. Of deze Sports EV Concept ook in aantocht is, weten we nog niet. Hij zou mooi naast de piepkleine S660 in het Honda-gamma passen.