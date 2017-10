Jaguar XEL met L van limousine

BMW heeft voor de Chinese markt een verlengde 3 Serie in het programma, Mercedes een langere C-Klasse en Audi een extra lange A4. Jaguar blijft niet achter en lanceert komende maand op de autoshow in Guangzhou de XE in een XL-uitvoering.

Dat de Jaguar op een Chinese autoshow wordt onthuld, is bewust gedaan. De XEL gedoopte limousine is namelijk specifiek voor de Chinese markt ontwikkeld. Jaguar laat het model ook lokaal bouwen, waardoor het onder enkele hoge importbelastingen uitkomt.

Plus 10

De XEL is slechts 10 cm langer dan de reguliere XE, zoals wij die ook in Nederland kennen. Normaliter bedraagt het lengteverschil met de reguliere versie 13 tot 14 cm. De totale wagenlengte van de XEL komt nu op 4,78 meter. De extra lengte bevindt zich tussen de twee assen en brengt de wielbasis op 2,94 meter. De extra afstand tussen de bumpers komt volledig ten goede aan de achterpassagiers. De auto is fractioneel hoger om geen afbreuk te doen aan de fraaie, dynamische carrosserielijn van de XE.

Gezinsauto

In China zijn ‘Lang’-uitvoeringen heel gebruikelijk. De auto’s worden daar meer dan elders in de wereld als chauffeursauto’s gebruikt, terwijl de zitplaatsen in het model door de grote Chinese gezinnen geregeld maximaal benut worden. Zelfs de SUV’s worden in het land in een langere uitvoering aangeboden.