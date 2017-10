Jeep Wrangler laat zich zien in handleiding

Nog voor de officiële onthulling op de autoshow van Los Angeles weten we al precies hoe alles gaat werken in de nieuwe Jeep Wrangler. De handleiding voor de auto is namelijk uitgelekt…

Viercilinder benzinemotor

De Jeep Wrangler is helemaal nieuw, maar wel hartstikke herkenbaar. Een tijdje gingen er geruchten rond dat de auto veel gestroomlijnder zou worden, maar daar bleek al in een vroeg stadium geen sprake van te zijn. Niet alleen het uiterlijk blijft redelijk gelijk, ook de motorisering blijft gelijk in de Verenigde Staten. Daar krijgt de Wrangler gewoon weer een 3,6 liter V6. Toch wordt het motorenaanbod wel aangevuld met een 2,0 liter viercilinder turbomotor. Dat blijkt uit de handleiding, die online verscheen op jlwranglerforums.com, een forum over de nieuwe Wrangler.

Digitaal

Van binnen heeft Jeep het interieur van de nieuwe Wrangler grondig onder handen genomen. Het dashboard is een stuk opgeruimder en oogt veel strakker dan voorheen. Kopers kunnen kiezen tussen twee infotainmentschermen, eentje met een display van 7,0 inch en een met een scherm van 8,4 inch. Op die schermen kan ook de nodige offroad-informatie worden weergegeven. Liefhebbers zullen er misschien niet aan willen, maar Jeep levert de auto ook met de nodige hulpsystemen die het rijden moeten vergemakkelijken. Zo kun je het ESP zelf instellen en is er een speciale remhulp voor in de regen. Ook is er een noodremassistent aanwezig.

Pickup

Het doek wordt officieel pas in november van de nieuwe Jeep Wrangler getrokken. De auto wordt dan in elk geval gepresenteerd met een korte- en lange wielbasis. Waarschijnlijk onthult Jeep daar ook de pickupvariant. Kort erna moet de auto in de showroom staan in de Verenigde Staten. Voor Europa moet je rekenen op ergens halverwege 2018. Bij ons wordt de auto uitgerust met een dieselmotor. De kans is groot dat hij met twee motoren komt, waaronder de 3,0 liter V6 diesel uit de Grand Cherokee.