Kia heeft volgende generatie Cee’d bijna klaar

Kijk eens wat we hier hebben! Met dank aan Autovisie-lezer Pascal Snel is de volgende generatie Kia Cee’d op de gevoelige plaat vastgelegd. De testrijders van het Koreaanse automerk waren afgelopen dinsdag in Amsterdam met de compleet nieuwe Cee’d.

Derde generatie

De nieuwe Cee’d is de derde generatie. Hij zal komend jaar worden voorgesteld, waarvoor de Koreanen de Autosalon van Genève 2018, die in maart wordt gehouden, hebben uitgekozen. Op de Geneefse beursvloer staat naar verluidt de Cee’d als vijfdeurs hatchback en de stationwagon, Sportswagon genaamd. Een driedeursvariant komt er niet meer, maar de naam ProCee’d verdwijnt mogelijk niet. Op de IAA-autoshow toonde Kia een studiemodel van een shooting brake en die carrosserievariant zou mogelijk als ProCee’d in het leveringsprogramma opgenomen kunnen worden. De shooting brake komt naast de reguliere stationwagon, mocht Kia groen licht voor de variant geven.

Europees

In vergelijking met het bestaande model ondergaat de nieuwe editie een designevolutie. De auto zal volgens insiders als Cee’d herkenbaar zijn, maar voor- en achterzijde zullen wel totaal nieuw vormgegeven zijn. Voor het ontwerp tekent het Europese designcenter, dat daarvoor samenwerkte met het Koreaanse ontwerpcenter. De productie heeft in Tsjechië plaats, aangezien de nieuweling hoofdzakelijk voor de Europese markt is bedoeld. De ontwerpafdeling heeft de hatchback niet in lengte laten groeien. De daklijn daarentegen ligt iets lager, waardoor de Cee’d wel langer oogt. De Sportswagon zou wel langer zijn dan het bestaande model. Ook die variant kent een lagere daklijn. In lijn met de laatste trend van hogere zitposities, bekijkt Kia momenteel of het met een opgehoogde variant met wat kunststoffen opsmuk op de carrosserie moet komen. Dat concept past de fabrikant binnenkort ook op de Picanto toe.

GT

In de afgelopen jaren heeft Kia het motorenprogramma van de Cee’d al gemoderniseerd. De volgende editie neemt die blokken over, zoals de 1.0-driecilinder turbomotor. Wat de uitvoeringen betreft komt de Cee’d er in verschillende smaken. De aanduidingen GT-line en GT komen ook op de jongere versie terug.

LEES OOK: KIA PROCEED CONCEPT IS SERIEUS STUDIEMODEL

De Cee’d maakt deel uit van een productoffensief dat in 2015 vijf modellen, in 2017 zes en in 2018 zes modellen omvat.

Foto’s: Pascal Snel