Eén van vijf: Lamborghini Aventador S Roadster 50 Japan

Lamborghini viert zijn eerste vijftig jaar in Japan. Helaas kunnen niet meer dan vijf steenrijke kopers daarvan profiteren, want deze unieke Lamborghini Aventador S Roadster is één van slechts vijf 50 Japan-modellen.

Waarom vijf? Omdat ze allemaal voor één element uit de Japanse filosofie staan. Deze Aventador S Roadster is water, de komende vier one-off’s zullen de thema’s aarde, vuur, wind en hemel krijgen.

Allemaal zijn ze ontwikkeld door Lamborghini Ad Personam. De Aventador S Roadster is uitgevoerd in een donkerblauwe kleur die overgaat in zwart. Volgens Lamborghini hebben tien specialisten zo’n 170 uur nodig om de lak aan te brengen.

Opera Unica

In het interieur komt de kleur blauw ook terug, onder meer op een koolstofvezel plaque met daarop het kanji-teken voor water (mizu). Elders in het interieur meldt een kleiner plaatje dat deze Aventador S Roadster een ‘opera unica’ is, oftewel een uniek werk.