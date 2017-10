Gefacelifte Landwind X7 lijkt heel iets minder op Evoque

Stop de persen! De Landwind X7 is gefacelift. En hij lijkt nu… tja… nog steeds op een Range Rover Evoque, maar dan net ietsje minder.

De schaamteloze Chinese kopie van de Evoque is sinds 2015 op de markt en heeft voor heel wat controverse gezorgd. Althans, buiten China… Want in het land zelf vinden de autoriteiten dat Land Rover niet zo moet zeuren. Toch is de Britse fabrikant een zaak gestart tegen Jiangling Motors, het moederbedrijf van Landwind.

Derde van de prijs

Maar goed, de facelift dus. Die maakt vooral de voor- en achterkant ietsje minder Evoque. Zowel dat model als de X7 worden in China gefabriceerd. De Landwind kost in het Aziatische land echter een derde van de prijs van de Range Rover. In China zijn zelfs goedkope pakketten te koop waarmee eigenaren hun X7 kunnen ombouwen tot een Evoque, met neppe logo’s en al.

Landwind X7 en Range Rover Evoque