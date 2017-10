Lexus viert tien jaar F-label met 10th Anniversary-modellen

Het F-label van Lexus heeft in de strijd met Audi RS, BMW M en Mercedes-AMG nauwelijks potten kunnen breken. Toch bestaat het al tien jaar. En dat viert Lexus met deze speciale GS F en RC F 10th Anniversary-modellen.

Ze worden alleen in Japan verkocht en zijn gelimiteerd tot vijfhonderd exemplaren. De 477 pk sterke GS F 10th Anniversary is getooid met een een koolstofvezel bodykit, zwarte wielen en blauwe remklauwen. In het interieur is het ook vooral blauw wat de klok slaat. De stoelen, het stuurwiel, de pookknop, de veiligheidsgordels en nog veel meer details hebben die kleur.

Mat en glanzend

De RC F 10th Anniversary oogt een beetje vreemd, want Lexus lijkt op het exterieur matte en glanzende koolstofvezel panelen door elkaar te hebben gebruikt. Net als de GS F heeft de RC F een 477 pk leverende atmosferische V8 en achterwielaandrijving. Lexus racet met de RC F in het Japanse Super GT-kampioenschap en in de internationale IMSA-serie.