Lexus LC 500 Structural Blue met vlinderverf

Persbericht van Lexus over de bijzondere kleur van deze LC 500. De impact ervan wordt echter een beetje teniet gedaan. Het merk geeft namelijk toe dat Structural Blue op de foto’s totaal niet overkomt.

Want deze Lexus LC 500 Structural Blue Edition zou een iriserende blauwe lak hebben. Eentje die is geïnspireerd op de vleugels van morphovlinders. Volgens Lexus zitten er kleine vlokjes in de verf die zorgen voor een veranderende kleur (afhankelijk van de hoek waaronder je naar de LC kijkt).

Veertig laagjes

De lak bestaat uit veertig laagjes verf, aldus Lexus. Die worden in twaalf stappen aangebracht en moet twintig kwaliteitsinspecties ondergaan. Structural Blue is leverbaar op zowel de LC 500 als LC 500h. Onderdeel van het pakket is een oranje met blauwe interieurbekleding.

Atmosferische V8

Onder de motorkap van de LC 500 ligt een atmosferische 5,0 liter V8 met 477 pk en 530 Nm. De LC 500h combineert een 3,5 liter V6 met een elektromotor en komt tot een vermogen van 359 pk.