Lotus officieel in handen van Geely

Geely is nu officieel eigenaar van Lotus. De Chinese autobouwer – die ook in het bezit is van Volvo en The London Taxi Company – heeft nu 51 procent van de aandelen Lotus in handen.

Lotus heeft onder leiding van directeur Jean-Marc Gales een transformatie ondergaan. Niet zozeer qua modellengamma, maar wel op het gebied van de financiën. In de eerste helft van 2017 heeft het merk na lange tijd weer zwarte cijfers geschreven. De Lotus-verkopen zijn in die periode met 10 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Volvo

De overname door Geely kan absoluut als iets positiefs worden gezien. Het Chinese bedrijf heeft sinds 2009 de touwtjes in handen bij Volvo en dat heeft het Zweedse merk geen windeieren gelegd. Geely heeft al geroepen dat het Lotus wil uitbouwen tot een wereldwijd succesvolle fabrikant van sportwagens. Er zijn nog geen nieuwe modellen aangekondigd, maar die gaan er zeker komen.

Proton

Geely kondigde in mei aan een belang van 49 procent te nemen in het Maleisische Proton. Dat noodlijdende concern nam Lotus in 1996 over van de Italiaanse zakenman Romano Artioli. De nieuwe directeur van Proton, Li Chunrong, heeft geroepen dat Proton weer het grootste automerk in Maleisië gaat worden. Dat wordt dan nog een hele klus, want Perodua heeft een enorme voorsprong qua marktaandeel (35,7 tegenover 12,5 procent).