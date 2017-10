Lotus SUV in beeld

Lotus’ kakelverse eigenaar Geely, dat tevens het moederconcern van Volvo en Polestar is, blijft achter de komst van een SUV met Lotus-embleem staan. Dat kan geconcludeerd worden uit de patenttekeningen die recent door het Engelse bedrijf zijn vastgelegd. Lotus heeft de intentie om het model na 2021 op de markt te brengen.

Al jaren wordt er door het management van Lotus naar een SUV gekeken, maar gebrek aan de financiële middelen om de SUV ook daadwerkelijk te introduceren ontbreken. Nu Lotus sindskort in handen is van het Chinese Geely kan de geldkraan richting de kraamkamers van het legendarische sportwagenmerk weer worden open gedraaid. De Engelsen signaleren dat de SUV een blijvend en almaar groeiend fenomeen is en de SUV meer is dan het zoveelste automodel. In alle categorieën van de automarkt worden vandaag de dag SUV’s uitgebracht en het management van Lotus ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de performancedivisie van de SUV, waar momenteel Porsche en, Audi en Mercedes bijvoorbeeld actief zijn met modellen als de Cayenne, de AMG-SUV’s en de SQ5. Het model zal aan alle merkwaardes moeten voldoen. Zo zou de SUV een lichtgewicht in zijn klasse moeten worden en over het beste prestatieniveau en roadhandling beschikken.

China productie

Niet alleen de plannen voor een SUV bestaan al jaren, ook het idee om modellen van Lotus buiten Engeland te gaan maken. Met de SUV zouden de Engelsen voor het eerst een productlijn compleet buiten Groot-Brittannië kunnen gaan maken. Een fabriek in China ligt voor de hand, te meer het Aziatische land een grote SUV-markt is en Lotus in handen van een Chinese partij is.