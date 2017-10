M Performance-aankleding voor nieuwe BMW M5

Redelijk ingetogen nog, die nieuwe M5. Maar niet voor lang… BMW introduceert op de SEMA-show in Las Vegas een opvallend setje M Performance-onderdelen voor zijn spierballensedan.

Eigenlijk is dit agendanieuws, want voor nagenoeg ieder nieuw model dat BMW lanceert komt er zo’n pakketje plastic en koolstofvezel. Op de foto’s zien we een keur aan zijskirts, diffusers, spoilers en uiteraard de typische M-striping in lichtblauw, donkerblauw en rood.

M Performance-uitlaat

Verder staat er natuurlijk ook een sportiever afgesteld onderstel op de bestellijst en een M Performance-uitlaatsysteem. Die laatste is wel nodig, want de 4,4 liter V8 van de M5 heeft van zichzelf helaas geen inspirerend motorgeluid.

Ruim 600 pk

Krachtig is de achtcilinder wel, met een vermogen van 602 pk en 750 Nm koppel. De zesde generatie BMW M5 gaat ermee in 3,4 seconden van stilstand naar 100 km/h en heeft uiteraard een afgeregelde top van 250 km/h (305 km/h met het M Driver’s Package).