Fraai met een hoofdletter F: Mazda Vision Coupé Concept

Aston Martin… euhm, pardon… Mazda introduceert op de Tokyo Motor Show deze Vision Coupé Concept. En mijn hemel, wat een schoonheid is het!

Mazda is goed bezig op designgebied. De huidige modellen van het Japanse merk zijn al ‘easy on the eye’, maar deze Vision Coupé Concept slaat alles. Niets meer aan veranderen Mazda. Hij moet zo in productie.

Rapide en Taraf

Mogen we een piepklein puntje van kritiek aanstippen? Nou ja, kritiek is het niet eens… Het studiemodel doet ons wel héél erg denken aan de Aston Martin Rapide en de Lagonda Taraf.

Fraai interieur

Wat er overigens onder de aalgladde carrosserie van de Vision Coupé Concept weten we niet. Technische specificaties laat Mazda achterwege. Het interieur is prachtig minimalistisch, met een fraaie houtafwerking.