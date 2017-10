Mazda voert productie CX-5 verder op

Dat de CX-5 voor Mazda een belangrijk model is, blijkt wel uit de verkoopcijfers van de eerste generatie. Maar nu de tweede editie goed en wel onderweg is, moet de Japanse autobouwer toch alle zeilen bijzetten om aan de internationale vraag te kunnen voldoen.

Overweldigend

De vraag naar de CX-5 is volgens de fabrikant overweldigend. Zodanig, dat de autobouwer nu een extra productiefaciliteit inschakelt om de CX-5 wereldwijd met normale levertijden te kunnen blijven leveren. De fabriek Hofu 2 heeft de eer om de populaire SUV te maken. De bouw is inmiddels van start gegaan. De CX-5 werd tot op heden alleen in de Japanse fabriek Hofu 1 gefabriceerd, terwijl in Maleisië en China de auto speciaal voor die regio’s wordt gemaakt.

1,7 miljoen

Voor Europa komt de SUV uit Japan. Hij werd voor het eerst in november 2016 op de Los Angeles International Auto Show gepresenteerd en beleefde zijn Europese debuut in maart op de Autosalon van Genève. De levering startte dit voorjaar in Japan en in de zomer stond hij ook hier in de showroom . Sinds de marktintroductie van de tweede generatie eerder dit jaar zijn er in ons land al dik 2.800 stuks verkocht. De eerste editie was wereldwijd goed voor een kwart van de totale Mazda-verkoop. De productieteller staat momenteel op 1,7 miljoen eenheden.