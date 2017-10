McLaren bevestigt komst ‘P15’, opvolger P1

De afgelopen maanden hield McLaren de kaken nog stijf op elkaar, maar nu acht de sportwagenbouwer de tijd rijp om zich uit te laten over de opvolger van de P1. Hij komt, zo geven de Engelsen aan. McLaren zal de sportwagen begin volgend jaar presenteren.

De sportwagen wordt momenteel onder de codenaam P15 ontwikkeld en zal volgens McLaren de “meest extreme, circuit-georiënteerde straatauto van McLaren ooit” zijn. Slechts weinigen zullen dat kunnen en mogen ervaren, aangezien de oplage van de sportcoupé beperkt is. Hoeveel er gebouwd zullen worden, is niet bekend.

800 pk

Autovisie kondigde de komst van de volgende auto uit de Ultimate Series afgelopen zomer in Autovisie Magazine aan. Toen schreven we al dat de “McLaren P1 verbleekt bij aankomende ‘P15”. De sportwagen wordt parallel aan de BP23, wat de virtuele opvolger van de F1 is, ontwikkeld, maar deelt weinig componenten en technieken. De P15 wordt een tweezitter zoals de bestaande productiemodellen van het merk. Hij maakt gebruik van de V8-biturbomotor zoals die ook in de 720S wordt geleverd. Voor de P15 is het blok opgevoerd tot ongeveer 800 pk. Om dat vermogen te bereiken kiest McLaren puur voor een verbrandingsmotor met twee turbo’s. Elektrotechniek zou niet aanwezig zijn. Doordat de nieuweling zodoende lichter is dan zijn sterkere voorganger, zet de sportcoupé eenzelfde acceleratietijd voor de sprint 0-100 km/h neer. Hij doet 0-100 km/h in 2,6 tellen.

Nederlandse weg

McLaren heeft de auto naar verluidt al aan enkele gefortuneerde klanten laten zien, zodat er gevoeglijk van kan worden uitgegaan dat de oplage inmiddels is vergeven. De ongeveer 850.000 euro kostende auto (exclusief belastingen) zullen we tevens in Nederland op de weg zien.