McLarens MSO maakt een fantastische tweeling en vraagt om erkenning

Stel dat je niet kunt kiezen tussen de coupé- en de Spider-variant, wat doe je dan? Een van de klanten van McLaren bestelde ze gewoon beide. Nu ja, gewoon. Hij bracht de auto’s voor aflevering ook nog even langs de McLaren Speciale Operations-afdeling.

En zo koopt de gefortuneerde klant niet alleen twee McLarens, hij heeft de twee bolides bovendien geheel naar wens laten aankleden. Hij kiest daarbij voor exact dezelfde aankleding voor beide sportwagens. Het is dus een tweeling geworden, waarbij het enige verschil de dakconstructie is.

Marktwaarde

McLaren heeft de sportwagens de naam MSO R gegeven. Dat de auto’s een specifieke aanduiding dragen is belangrijk voor de toekomst. Het is niet voor niets dat McLaren het bestaan van het duo openbaar maakt. Momenteel is er een grote wereldwijde vraag naar limited editions. Mocht de klant het setje ooit willen verkopen, dan bestaat er een openbare historie van de twee sportwagens. Dat moet uiteindelijk voor een hoge verkoopprijs en marktwaarde zorgen. Als de twee niet in de openbaarheid zouden zijn gebracht, zou het publiek kunnen denken dat het een brouwsel van een tuner is. Nu zijn de MSO R officiële McLaren-uitgaves.

Liquid Silver

Wat maakt het duo zo bijzonder? Aan de basis van het gehele project ligt de samenwerking tussen MSO en de klant. Daaruit is de aankleding en specificatie van de twee sportwagens uit voortgekomen. Gekozen is voor de exterieurkleur Liquid Silver. Deze tint is overigens alleen op de Spider glanzend gespoten. Over de carrosserie loopt een centrale streep in carbon fibre. Achterop staat een grote tweedelige achtervleugel. De reguliere types beschikken over een geïntegreerde achterspoiler die automatisch omhoog komt. Componenten als de voorste bumper, de motorkap, de louvres, de luchtinlaat op het dak en achterklep zijn allemaal in carbon fibre uitgevoerd. Elementen als de frontsplitter, zijskirts en zijpanelen zijn voorzien van het ‘MSO R’-logo. McLaren zet de MSO R op lichtmetalen wielen in vijfspaaks design met een zwarte, in het geval van de Spider ook glanzende laklaag.

Alcantara

Het interieur heeft de klant met alcantara laten aankleden. De kleuren zwart en rood voeren de boventoon, te meer de stoelbekleding, het stuurwiel en de schakelaars in die tinten zijn uitgevoerd. In de stoelleuning heeft de klant MSO R laten aanbrengen.

Opgevoerde motor

Aangezien de Super Series met de 650S en 675LT de basis voor de MSO R vormt, beschikken de sportwagens over de zogeheten M838TL-motor met twee turbo’s en een slagvolume van 3,8 liter. Het vermogen is voor deze gelegenheid iets opgevoerd. De achtcilinder perst er geen 675 pk uit, maar 688 pk. Het koppel bedraagt 700 Nm.

In welk land de MSO R Coupé en Spider de weg opgaan, heeft McLaren niet bekendgemaakt.