Gelimiteerde Mini 1499 GT is ode aan klassieke 1275 GT

Inkoppertje van Mini. Dit soort speciale edities scoren altijd. Deze Mini 1499 GT is een hommage aan de 1275 GT uit 1969 en is alleen voor het Verenigd Koninkrijk bestemd.

De Mini 1499 GT wordt in een oplage van 1499 stuks gebouwd. De typenaam komt van de cilinderinhoud van de 102 pk sterke 1,5 liter driecilinder turbomotor voorin. De 1499 GT is leverbaar in de kleuren Pepper White en Midnight Black. De eerste heeft zwarte stickers, de tweede is verfraaid met goudkleurige accenten.

John Cooper Works

In de basis is de 1499 GT natuurlijk gewoon een Mini One (0 naar 100 km/h in 10,1 seconden), maar hij oogt een stuks krijgshaftiger dan normaal dankzij zijn John Cooper Works-pakket en grote 17 inch lichtmetalen wielen. Ook krijgt hij een sportonderstel, sportstoelen en een aantal John Cooper Works-interieurdetails mee.

Vierkanter

De Mini 1275 GT werd in 1969 geïntroduceerd als vervanger van de Mini Cooper. Hij had een vierkanter ogende neus dan de originele Mini en kreeg de 1275 cc viercilinder van de Cooper S. De sportieve 1275 GT sprintte in 12,9 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h). Zijn topsnelheid lag op net geen 140 km/h.

Mini 1275 GT