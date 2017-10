Mitsubishi e-Evolution heeft betweter aan boord

Nee, helaas is deze Mitsubishi e-Evolution Concept niet een voorbode van een nieuwe Lancer Evo. Wat hij wel is, is een agressief ogende elektro-offroader.

De e-Evolution Concept is weinig meer dan een stijloefening. De aandrijflijn zou bestaan uit drie elektromotoren (één op de vooras en twee op de achteras), maar aan details erover waagt Mitsubishi zich niet.

Kunstmatige intelligentie

Verder blijft het redelijk vaag. Volgens Mitsubishi heeft de e-Evolution Concept een kunstmatige intelligentie aan boord die de bestuurder adviezen geeft tijdens het rijden. Een irritante bijrijder dus. Maar helaas eentje die je niet uit de auto kunt zetten.