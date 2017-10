Mitsubishi Eclipse Cross nu echt onderweg naar Europa

Afgelopen mei tijdens Autovisie Cars and Coffee XXL in Vijfhuizen was de Eclipse Cross van Mitsubishi voor de eerste maal in Nederland te bewonderen. Maar de SUV met coupévorm vloog naar het evenement weer direct terug naar Japan. Nu is de Eclipse Cross opnieuw onderweg naar ons land. En ditmaal blijft hij.

De fabrikant is van start gegaan met de levering van de Eclipse Cross voor de Europese markt. Dit continent is het eerste afzetgebied buiten Japan, waar de SUV in de verkoop gaat. Na Europa volgen onder andere Noord-Amerika, Australië en Canada. Uiteindelijk zal de auto in ongeveer 80 landen in de verkoop zijn. Voor de Europese markt reserveert Mitsubishi in het eerste fiscale verkoopjaar, dat in maart 2018 afloopt, 50.000 stuks. Alle exemplaren komen uit de Japanse Okazaki-fabriek nabij Nagoya, Japan.

Herpositionering

Met de Eclipse Cross breidt Mitsubishi zijn leveringsprogramma uit, want hij komt niet in de plaats voor een ander type. Mitsubishi positioneert de SUV tussen de recent opgefriste ASX en de Outlander. Om de Eclipse Cross de ruimte te geven zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen, zal de Japanse autobouwer de opvolgers van de ASX en de Outlander herpositioneren. Zo wordt laatstgenoemde een stukje groter. Dat de Outlander daarmee richting de Pajero gaat, is geen probleem. De Outlander is een SUV, de Pajero een echte terreinbeul. Overigens zullen na de Eclipse Cross alle nieuwe Mitsubishi in samenwerking met Renault-Nissan worden ontwikkeld, waarmee de Japanners nu een alliantie hebben. Nissan bezit een deel van de aandelen in Mitsubishi.

Positionering

In december staat de Eclipse Cross bij de Nederlandse dealers. De 4,41 meter lange SUV met een breedte en hoogte van respectievelijk 1,81 en 1,69 meter komt er met vooralsnog een motorisering. De auto wordt aangedreven door een 1,5 liter viercilinder benzinemotor. Het 163 pk/250 Nm sterke blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, die desgewenst wordt vervangen door een automaat, een CVT met acht voorgeprogrammeerde overbrengingsverhoudingen. Mitsubishi kiest ervoor om de handgeschakelde versie alleen met tweewielaandrijving aan te bieden. De automaatversie is er ook met vierwielaandrijving. Hoe het leveringsprogramma er verder uit komt te zien, is nog niet bekend.