De nieuwe Audi A7 laat zich zien

De A8 staat nog niet bij de dealer of Audi stelt het volgende nieuwe model al voor. Het is de op de A8-techniek gebaseerde A7. De auto draagt officieel nog de toevoeging Sportback, maar het is volstrekt overbodig om die extra naam achter A7 te plakken.

Er is maar één A7 en dat is de Sportback. Meer varianten zijn er niet en komen er niet. Je kunt hem zien als de coupévariant van de A8 of de toekomstige A6. Het drietal beschikt namelijk over dezelfde technische basis, voorzieningen en motoren. Echter, er is optisch onderscheid tussen de drie types, los van het feit dat de afmetingen verschillen de carrosserielijn afwijkt. De detaillering van de modellen wijken af. Van het drietal is de A7 het meest dynamische model, wat onder andere tot uiting moet komen in het ontwerp van de grille. Het rooster is breder en lager dan die van de A8. Audi’s designbaas Marc Lichte en zijn team hebben voor een sportiever ogende snit gekozen. Net als de A8 is de A7 volgens een nieuwe designtaal vormgegeven. De autobouwer zal die stijl vanaf heden op alle modellen doorvoeren. Volgend jaar verschijnt volgens die designfilosofie de nieuwe A6 bijvoorbeeld.

Digitalisering

Lichte heeft een 4,97 meter lange vijfdeurs hatchback met een bagageruimte van 535 tot 1390 liter getekend. De breedte en hoogte van het model komen respectievelijk tot 1,91 en 1,42 meter. De koets staat op een bodemsectie met een wielbasis van 2,93 meter. Binnen deze afmetingen biedt de Sportback plaats aan vijf personen. Zij kijken uit over een modern en strak gelijnd dashboard. De middenconsole is richting de bestuurder gedraaid, wat voor een dynamische uitstraling moet zorgen. Immers, het is een Gran Turismo. In navolging van de A8 treedt ook in de A7 de digitalisering binnen. De functies zijn hoofdzakelijk in twee touch screens ondergebracht. In het onderste scherm zijn functionaliteiten als die voor bijvoorbeeld de comfortinstellingen, ventilatie en verwarming ondergebracht. Optioneel kun je alle voorzieningen via spraak aansturen. De A7 kent ook een AI-knop, zoals de A8, waarmee enkele autonoom rijden-functies als automatisch inparkeren zijn te activeren.

Leverbaar

Audi brengt de A7 Sportback in februari op de markt. Bij de verkoopstart zal de auto alleen als 55 TFSI met een 3.0 V6 TDI-benzinemotor van 340 pk (0-100 km/h: 5,3 s, top: 250 km/h) leverbaar zijn. Vierwielbesturing, vierwielaandrijving en een automaat zijn standaard op deze motorisering. Andere motorversies volgen later.