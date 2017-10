Nieuwe Nissan Leaf vanaf net geen 35.000 euro

Elektrische rijders die op zoek zijn naar een groen blaadje (ahum…) kunnen vanaf januari in de nieuwe Nissan Leaf terecht. Hij is nu al te bestellen en kost 34.990 euro.

Daarvoor heb je een Leaf 2.Zero Edition. Een introductiemodel dat alleen in de carrosseriekleuren Spring Cloud en Brilliant Black is te bestellen. De Leaf 2.Zero Edition heeft een 40 kWh-accu (later komt er ook een 60 kWh-model) en een NEDC-actieradius van 378 kilometer (reken dus op zo’n 100 kilometer minder dan dat). De elektromotor van de kersverse Leaf is 150 pk en 320 nm sterk.

Propilot-systeem

De Leaf 2.Zero Edition is uitgerust met onder meer het Propilot-systeem, waarmee hij gedeeltelijk autonoom kan rijden. Daarbij heeft hij een Comfort Pack (met verwarmbare voorstoelen en eveneens een verwarmbaar stuurwiel), Intelligent Around View Monitor en een infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto.