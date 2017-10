Aankomende Polestar-coupé ziet er zo uit!

Volvo heeft Polestar afgesplitst. Het sportieve submerk introduceert over een week zijn eerste studiemodel. Polestar heeft de auto geteased met een aantal fotofragmenten. Iemand op Instagram heeft nu de puzzel in elkaar gezet.

En de lege vlakken ingevuld. Want Polestar had slechts een aantal puzzelstukjes via Instagram de wereld in gestuurd. Instagram-gebruiker Vwmasterdrfan heeft daar in drie uur tijd deze achterkant uit gedistilleerd. Een derrière die ons bekend voorkomt.

Concept Coup é

Hij lijkt namelijk rechtstreeks van de Volvo Concept Coupé te komen, het studiemodel dat ons in 2013 een voorproefje bood van de huidige S90. Volgens geruchten wordt de Polestar-concept een 600 pk sterke hybride met vierwielaandrijving.