Nissan IMx Concept: Autonome Leaf op hoge poten

Nissan heeft elektrische techniek uit zijn wat saaie Leaf in een spannende cross-over gegoten. De IMx Concept zou een actieradius van zo’n 600 kilometer hebben en zich volledig zelfstandig door het verkeer kunnen bewegen.

We schrijven ‘zou’, want de IMx is natuurlijk een studiemodel met deels fictieve eigenschappen. Nissan geeft namelijk eerlijk toe dat de IMx pas volledig autonoom zou kunnen worden met een toekomstige variant van het ProPilot-systeem.

Vier elektromotoren

De Japanse cross-over wordt aangedreven door vier elektromotoren die samen 436 pk en 700 Nm leveren. Zoals eerder geschreven zou zijn accupakket genoeg peut hebben voor een actieradius van 600 kilometer.

Houten band

Mooi gedaan is de houten band die rondom de gehele cabine loopt. Verder we portieren die naar voren en naar achteren open gaan en een stuur dat zich terugtrekt in het dashboard als de IMx autonoom rijdt.