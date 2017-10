Nissan Leaf Nismo Concept: Sportiever? Qua looks sowieso

Het is herfst, dus het regent bladeren. Eerder vandaag maakte Nissan de Nederlandse prijs van de nieuwe Leaf bekend en nu laat het Japanse merk de Leaf Nismo Concept zien.

Jawel, op de aankomende Tokyo Motor Show staat een ‘sportieve’ versie van de Nissan Leaf. We schrijven dat woord tussen aanhalingstekens, want het is niet duidelijk hoe sportief de aangeklede Leaf eigenlijk is.

In productie?

Nissan heeft het over de bodykit, de aanpassingen aan het onderstel, de aankleding van het interieur en verder over weinig meer. Of de Leaf Nismo een sterkere aandrijflijn heeft, is dus niet bekend. Of het model in productie gaat, horen we eind oktober in de Japanse hoofdstad.